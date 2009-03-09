Mahkeme KPSS'nin iki sorusunu iptal etti

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nda yargıya taşınan 'yanlış soru çıktı' iddiası sonuçlandı.



Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nda yargıya taşınan 'yanlış soru çıktı' iddiası sonuçlandı. Ankara 10. İdare Mahkemesi, 28-29 Haziran 2008'de yapılan KPSS eğitim bilimleri sınavında 13 sorunun yanlış olduğu iddiasıyla açılan davayı kısmen kabul etti.



Mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda A kitapçığı'nın 11. ve 97. sorularının hatalı olduğuna hükmetti. Böylece, sınava giren Cemali Arslan'ın açtığı dava neticesinde iki soru iptal edilmiş oldu. Şimdi geçtiğimiz yıl KPSS'ye katılıp bir-iki puan eksikliği sebebiyle sınavı kaybeden öğretmen adayları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'ne başvurup puanlarının yeniden hesaplanmasını isteyebilecek. Sınavı gerçekleştiren ÖSYM, savunmasında, sorularda hata bulunduğu iddiasını kabul etmemişti.



Öğretmen adaylarının da katıldığı 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan KPSS'de yanlış soru iddiası, yargıya taşınmıştı. Sınava giren Cemali Arslan'ın adına avukat Ahmet Yazıcı'nın açtığı davada, KPSS Eğitim Bilimleri Testi'nin A kitapçığının 11, 24, 27, 40, 64, 66, 68, 81, 87, 88, 89, 97, 104 ve 107'nci sorularının hatalı olduğu öne sürülmüştü. Soruların yanlış olduğunun kanıtlanması halinde Eğitim Bilimleri Testi'nin tümüyle iptali istenmişti.



ÖSYM mahkemeye gönderdiği savunmada, soruların hiçbirinde hata bulunmadığını belirterek davanın reddini istemişti. Mahkeme, bilirkişi raporu doğrultusunda karar verilmesine hükmetti. Bilirkişi raporunda 11. sorunun soru kökü ve cevap seçenekleri incelendiğinde net bir cevaba ulaşılamadığı belirtilerek, A ve D seçeneklerinin doğru olarak algılandığı vurgulandı. Kitapçığın 97. sorusunda da doğru cevabın A ve D seçenekleri olduğu, iki sorunun iptalinin gerektiği kaydedildi. Mahkeme de söz konusu soruların hatalı olduğuna hükmetti. Avukat Yazıcı, öğretmen adaylarının puanlarının yeniden hesaplanması gerektiğini söyledi.



