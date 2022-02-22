Mahkeme, Kozak Yaylası için verilen 'ÇED olumlu' raporunu iptal etti

İzmir 6. İdare Mahkemesi, Bergama ve Balıkesir Ayvalık sınırları içinde bulunan çam fıstığı ile ünlü Kozak Yaylası’ndaki İdeal Stone Maden ve Otomotiv Sanayi şirketi tarafından granit ocağı işletmesi ve kırma eleme tesisi projesinin kapasitesi artışı için verilen “ÇED olumlu” kararı iptal etti.

Bir yanı İzmir Bergama’ya diğer yanı ise Balıkesir Ayvalık’a kadar uzanan Kozak Yaylası’nda bulunan Türkiye’nin tek doğal fıstık çamı ormanları, son yıllarda maden ocaklarının tehdidi altında. Bölge halkı ise madenlere karşı mücadelesini sürdürüyor.

Birgün’de yer alan habere göre, Ayvalık Tabiat Derneği ve Ayvalık Belediyesi tarafından Balıkesir Burhaniye’nin Hacıbozlar, Ayvalık’ın Bağyüzü ile İzmir Bergama’nın Aşağıcuma ve Hacıhamzalar mahallelerinde İdeal Stone Maden ve Otomotiv Sanayi şirketi tarafından granit ocağı işletmesi ve kırma eleme tesisi projesinin kapasitesi artışı için verilen ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu’ kararının iptali için açılan davada, İzmir 6. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bölgenin güzelliğinin, estetiğinin, doğallığının bozulmaması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Ergin, “Karakoç Deresi’nin sulak alan statüsünde kalması, pirina kokusu yayan fabrikanın önlem alması, Karaayıt’ın madencilere depo olmaması için, göreve geldiğimiz günden beri mücadele ediyoruz, mücadeleyi aksatmaksızın sürdürmeye de devam edeceğiz. Bu mücadeleyi sürdüren ve desteklerini esirgemeyen Avukat Günay Benli ve Avukat Canan Yılmaz’a, gönüllü olarak davamızı üstlenen Avukat Filiz Sonsuz’a, birlikte mücadele yürüttüğümüz Bergama Çevre Platformu ve Burhaniye Çevre Platformu’ndaki arkadaşlarımıza ve yaşam savunucusu dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.