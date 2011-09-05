Mahkeme kararları Twitter'dan paylaşılacak

T24 - Twitter’da paylaşılan içerik gün geçtikçe artıyor. Şimdi de mahkeme kararlarının 140 karakterlik tweetler haline getirilerek paylaşılması gündemde...



Avustralya’nın nüfusu en kalabalık ikinci eyaleti olan Victoria’da bugünlerde ilginç bir konu tartışılıyor. Victoria Yüksek Mahkeme Başkanı Marilyn Warren, mahkeme kararlarını Twitter üzerinden paylaşma konusunu ele aldıklarını açıkladı.



Warren, “Medyada mahkeme kararları hakkında çok sayıda uygunsuz ve asılsız iddia yer alıyor. Yaratılan bilgi kirliliğini aşmak ve topluma mahkeme kararları hakkında her gün bilgi vermek için Twitter üzerinden paylaşımda bulunma üzerinde duruyoruz” dedi.

En etkili yöntem



İletişim kanallarını güçlendirmek ve teknolojiyi daha etkin kullanmak amacıyla basın ve halkla ilişkiler ekibiyle toplantı yapan yüksek hakim Warren, öne çıkan fikirlerin blog oluşturmak, Twitter’ı kullanmak ve Yüksek Mahkeme’nin web sitesini daha etkin kullanmak olduğunu söyledi.



Toplumla iletişim kurmanın en sağlıklı yolunu aradıklarını ifade eden Warren, Yüksek Mahkeme adına Twitter hesabı açılabileceğini dile getirdi.

Kamuoyu yoklaması yapıldı



Victoria Hukuk Enstitüsü Başkanı Caroline Counsel, mahkeme kararlarının anlık olarak paylaşımının daha fazla kamuoyu desteği anlamına geldiğini belirtti. Counsel, kararlarının anlık paylaşımı ile tabloid gazetelerin sansasyonel manşetler atmasının önüne geçileceğini söyledi.



Konuyla ilgili olarak yaptırılan kamuoyu yoklamasından çıkan sonuç ise eyalet sakinlerinin yüzde 53.7’sinin mahkeme kararlarının anlık paylaşımına olumlu baktığı yönünde...





