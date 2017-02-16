Mahkeme kararını verdi, oyuncu Filiz Taçbaş baygınlık geçirdi

Gençlik yıllarına çektirdiği özel fotoğraflarını internetten kaldırmak için belirli bir ücret karşılığında anlaştığı bilgisayar uzmanının kendisine zorla senet imzalattırdığı iddiasıyla şikayetçi olan 'Arka Sokaklar' dizisinin ünlü oyuncusu Filiz Taçbaş, açtığı davayı kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre gençlik yıllarında özel fotoğraflar çektiren Filiz Taçbaş, sitelerde yer alan bu fotoğraflarından rahatsız oldu. Bunun üzerine, internetteki fotoğraflarının kaldırılması için bir bilgisayar uzmanıyla anlaştı. Muhammed K., yüklü bir miktar karşılığında Taçbaş ile anlaşarak fotoğrafları siteden kaldırdı.

“Yaşadığın yeri biliyoruz, kızını sağlığını düşünüyorsan imzalarsın”

Fakat sunucusu olmak için anlaştığı programdan alacağı ücrete güvenen Taçbaş’ın anlaşması iptal edilince parayı ödeyemedi. Bunun üzerine Muhammet K. arkadaşıyla birlikte Filiz Taçbaş’a kızının yanında zorla senet imzalattılar.

İddiaya göre senedi imzalamayı kabul etmeyen ünlü oyuncuyu, “yaşadığın yeri biliyoruz. Kızını sağlığını düşünüyorsan imzalarsın” şeklinde tehdit ederek senedi imzalattılar. Daha sonra Taçbaş kendisine zorla senet imzalattıkları gerekçesiyle şüphelilerden şikayetçi oldu. Muhammed K. ve arkadaşı Fatih Ö. hakkında “yağma” suçundan dava açıldı.

"Sanık beni kızımın yanında tehdit ederek zorla söz konusu belgeyi imzalattırdı"

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şikayetçi Filiz Taşbaş, tutuksuz sanık Mehmet F. T. ve taraf avukatları katıldı.



Milliyet gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre, Filiz Taçbaş avukatı aracılığıyla mahkemeden söz isteyerek şöyle konuştu, “Biraz sinirlerim bozuk kusura bakmayın. Sanık beni kızımın yanında tehdit ederek zorla söz konusu belgeyi imzalattırdı. Ben bir anne olarak o durumda ne yapabilirdim” dedi. Bu sırada göz yaşlarına hakim olamayan Taçbaş hıçkırıklara boğuldu. Elini masaya vurarak sanığa bağırmaya başlayan Taçbaş mahkeme başkanının kendisini uyarması üzerine, “kusura bakmayın Ben sadece size sığındım. Buraya gelirken sakinleşmek için ilaç aldım” dedi.

Mahkeme beraat verdi

Sanık Mehmet F. T. ise son sözünde, “ben müştekiden zorla senet almış değilim. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme kararında sanıklar Muhammed K. ve sanık Mehmet F. T.'nin üzerlerine atılı yağma suçundan yeterli delil bulunamadaığını belirterek beraatlerine karar verdi.

Bu sırada mahkemenin kararını duyan Filiz Taçbaş duruşma çıkışında mahkemenin kararına isyan ederek gözyaşlarına hakim olamadı. Sinir krizi geçiren Taçbaş duruşmanın kapısında baygınlık geçirdi. Avukatının ve basın mensuplarının yardımıyla sedyeye taşınan Taçbaş daha sonra adliye içerisindeki sağlık kuruluşuna götürüldü.