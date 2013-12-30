Mahkeme kararını verdi: Nikahsız eşini sokağa atamazsın

Ankara 11. Aile Mahkemesi, iki yıl boyunca birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından sokağa atılan kadının eve geri dönmesi gerektiğine, erkeğin de altı ay süreyle evden uzak durması gerektiğine hükmetti.

Hürriyet gazetesinden Nurettin Kurt'un haberine göre, Ankara’da 34 yaşındaki Şahingül Y., iki yıl birlikte yaşadığı 36 yaşındaki sevgilisi Şahin K.’nin kendisini sokağa attığını, kapının kilidini değiştirdiğini, bu yüzden eve giremediğini belirterek, Lalahan İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurdu. Jandarma bir tutanakla Ankara Cumhuriyet Savcılığı Şiddet Bürosu’na başvurdu. Şahingül Y. ifadesinde şu iddialarda bulundu:

'Kalacak yerim yok'

"Şahin K. ile tanıştığımızda ailemle yaşıyordum. Evlenme vaadiyle beni kandırdı. Evden kaçtım, ailemi karşıma aldım. İki yıldır birlikte yaşıyoruz. Ancak benimle evlenmediği gibi bir de sokağa attı. Kapının kilidini değiştirdiği için eve giremiyorum. Ayrıca izinsiz doktora gittiğim için beni dövdü. Bacağıma protez takıldığı için ev işleri yapamıyorum. Ev işleri yapmadığım için beni taciz ediyor. Kalacak yerim yok. Başka bir yere gitmek istemiyorum."

'Uzak duracaksın!'

Başvuruyu değerlendiren Ankara 11’inci Aile Mahkemesi, Şahingül Y.’nin sevgilisi ile birlikte yaşadığı eve geri dönmesine karar verdi. Mahkeme, Şahin K. hakkında ise altı ay süreyle koruma yönünde “tedbir” kararı verdi. Bu karar üzerine Şahin K. altı ay süreyle Şahingül Y.’den uzak duracak. Aksi taktirde hakkında 15-30 gün arasında hapis cezası uygulanacak.

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