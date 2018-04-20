Mahkeme kararını açıkladı: Asena Atalay haklı

Asena Atalay'ın, boşandığı eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in kendisine yönelik olarak sosyal medyadan yaptığı “akıl sağlığından yoksun, annelik vasfından eksik..” şeklindeki açıklaması nedeniyle açtığı tazminat davasında karar çıktı. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, dava kısmen kabul edilirken;Caner Erkin’in Asena Atalay’a 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Asena Atalay, eski eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in kendisine yönelik olarak sosyal medyadan yaptığı “akıl sağlığından yoksun, annelik vasfından eksik..” açıklaması nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla tazminat davası açtı. Davanın dün İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Asena Atalay ile Caner Erkin katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Tarafların avukatlarının yaptığı savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabulüne karar vererek, Caner Erkin’in 10 bin lira manevi tazminatı Asena Atalay’a ödemesine hükmetti. Mahkeme gerekçe olarak da Caner Erkin’in sosyal medya hesabından paylaştığı “Akıl sağlığından yoksun, annelik vasfından eksik” sözlerinin kişilik haklarına saldırı olduğunu belirtti.