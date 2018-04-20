T24 LogoT24 Logo
Magazin

Mahkeme kararını açıkladı: Asena Atalay haklı

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay'a 10 bin lira tazminat ödeyecek

20 Nisan 2018 18:36

Asena Atalay'ın, boşandığı eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in kendisine yönelik olarak sosyal medyadan yaptığı “akıl sağlığından yoksun, annelik vasfından eksik..” şeklindeki açıklaması nedeniyle açtığı  tazminat davasında karar çıktı. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, dava kısmen kabul edilirken;Caner Erkin’in Asena Atalay’a 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Asena Atalay,  eski eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in kendisine yönelik olarak sosyal medyadan yaptığı “akıl sağlığından yoksun, annelik vasfından eksik..” açıklaması nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla tazminat davası açtı. Davanın dün İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Asena Atalay ile Caner Erkin katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Tarafların avukatlarının yaptığı savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme,  davayı kısmen kabulüne karar vererek, Caner Erkin’in 10 bin lira manevi tazminatı Asena Atalay’a ödemesine hükmetti. Mahkeme gerekçe olarak da Caner Erkin’in sosyal medya hesabından paylaştığı “Akıl sağlığından yoksun, annelik vasfından eksik” sözlerinin kişilik haklarına saldırı olduğunu belirtti.

ETİKETLER

Asena AtalayCaner Erkindavaduruşmakarartazminat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24