Mahkeme karar verdi; tüm polisler Glock alabilecek

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Susurluk’ta öldürülen Hüseyin Kocadağ’ın yeğeni olan Mehmet Kocadağ'ın Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak kendisine ve tüm kadroya silah verilmesi talebinde bulunduğunu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde kaybedilen davanın Danıştay'da Kocadağ'ın kazandığını aktardı. Bayer, "Artık EGM tüm personele Glock vermek zorunda kalacak. Bununla birlikte 2012 yılında İstihbarat Daire Başkanlığı tüm personeline SIG Sauer tabancayı 1050 dolar karşılığında vermişti. Polis çevrelerinde bu silahın verildiği KOM ve İstihbarat Şube’de FETÖ’cü polislerin ağırlıklı olduğu belirtilerek, 'Bu uygulamanın bireysel silahlanma amacıyla yapıldığı' öne sürülüyor" ifadesini kullandı.

Yalçın Bayer'in, "Tüm polisler Glock alabilecek" başlığıyla yayımlanan (12 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde davanın kaybedildi. Ancak Danıştay’a taşınan davayı Kocadağ kazandı.

Tüm polisler Glock alabilecek



2012 Nisan ayında EGM KOM Daire Başkanlığı personeline 750 dolar karşılığında Glock tabanca tahsis etti.

Polis memuru Mehmet Kocadağ da silah satın alma talebinde bulundu. Ancak KOM Dairesi, kendisine KOM’da çalışmadığı için izin vermedi. Susurluk’ta öldürülen Hüseyin Kocadağ’ın yeğeni olan Mehmet Kocadağ da Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak kendisine ve tüm kadroya silah verilmesi talebinde bulundu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde dava kaybedildi. Ancak Danıştay’a taşınan davayı Kocadağ kazandı. Köşemizde geçmişte birçok kez gündeme getirmiştik. Artık EGM tüm personele Glock vermek zorunda kalacak. Bununla birlikte 2012 yılında İstihbarat Daire Başkanlığı tüm personeline SIG Sauer tabancayı 1050 dolar karşılığında vermişti. Polis çevrelerinde bu silahın verildiği KOM ve İstihbarat Şube’de FETÖ’cü polislerin ağırlıklı olduğu belirtilerek, “Bu uygulamanın bireysel silahlanma amacıyla yapıldığı” öne sürülüyor.