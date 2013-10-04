Mahkeme karakolda dayağın görüntülerini izleyecek



İzmir'de karakolda işkenceye uğrayan ve işkence eden 4 polisle birlikte, onların iki katı fazla ceza istemiyle yargılanan Fevziye Cengiz'in davasında, mahkeme görüntülerin izlenmesine karar verdi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 4-9 yıl arasında hapis cezası istenen müşteki sanık polisler T.D, H.Y, sanık polis N.A. ile tarafların avukatları katıldı.

16,5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan müşteki sanık Fevziye Cengiz'in avukatı Zeynep Sedef Özdoğan ve Hanife Yıldırım, 9. Asliye Ceza Mahkemesinin "görevsizlik" kararı verilerek 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği dayak görüntülerini rapor etmedikleri gerekçesiyle 3 polis hakkında "delilleri karartma" suçundan açılan davaya ait dosyasının da birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Avukat Özdoğan, olayın görüntülerinin bulunduğu CD'lerin tarafların ve vekillerin olduğu bir ortamda heyet tarafından bizzat izlenmesini talep ettiklerini belirtti.

Sanık polislerin avukatı Tolga Yurdakul ise delilleri karartma dosyasının bu dava ile bağlantısının bulunmadığını, birleştirilmeye gerek olmadığını ifade ederek, gelmeyen tanıkların dinlenmesini, bu kişilerin konumları da nazara alınarak ahlak şube müdürlüğünce araştırma yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki "delilleri karartma" davasının birleştirilme talebinin reddine ve dosyanın 9. Asliye Ceza'ya iadesine, olayın görüntülerinin bulunduğu CD'lerin tarafların ve vekillerin huzurunda 29 Kasım günü izlenmesine, tanıklar Hakan D, Asya B, Sıdıka Y. ve Arzu G'nin duruşmaya zorla getirilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Karabağlar'da faaliyet gösteren müzikhollere 17 Temmuz 2011 tarihinde yapılan denetimde, "kimliksiz olduğu, izinsiz çalıştığı ve polise mukavemette bulunduğu" iddiasıyla hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülen Fevziye Cengiz, burada işkenceye uğramıştı. Cengiz'in işkence görüntüleri, karakoldaki güvenlik kamerasınca kaydedilmiş ve sonrasında da basına yansımıştı.