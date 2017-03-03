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Yaşam

Mahkeme, Kaputaş'taki yapılaşmayı hukuka uygun buldu

Avukat Tuncay Koç, hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi

03 Mart 2017 19:54

Antalya'nın Kaş ilçesinde birinci derece sit alanı olan Kaputaş Plajı'ndaki yapılaşma, mahkeme tarafından hukuka aykırı bulunmadı.

Antalya 4. İdare Mahkemesi, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği’nin 1. derece sit alanı olan Kaputaş Plajı'nın B tipi mesire yeri olarak tescilini sağlayan Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararının kamu yararına aykırılık taşıdığı gerekçesiyle açtığı davada karara vardı.

Mahkeme, her iki komisyonun aldığı kararlarda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, kararların yürürlükteki kıyı mevzuatına uygun olduğuna, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Sivil toplum kuruluşlarının avukatı Tuncay Koç, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, yapılan işlemlerle plajın doğal morfolojisinin tamamen yok edildiğinin daha önce bilirkişi raporunda da yer aldığına işaret etti.

Koç, mahkemenin, bunun uygulamadan kaynaklı bir hata olduğunu, sadece verilen kararın mevzuata uygun olup olmadığına bakarak, açtıkları oldukları davayı reddettiğini savundu. 


Avukat Tuncay Koç, hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi.

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