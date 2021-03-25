Mahkeme, Johnny Depp'in The Sun'a karşı kaybettiği davadaki itirazını reddeti

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Oyuncu Johnny Depp'in kendisi hakkında eski eşi oyuncu Amber Heard'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle "eşini döven" ifadelerini kullanan The Sun gazetesine karşı kaybettiği karalama davasında itiraz dilekçesi reddedildi.

Sky News'un aktardığına göre, İngiltere'de Temyiz Mahkemesi yargıçları, Johnny Depp'in avukatları sunduğu itiraz dilekçesini reddetti. Yargıçlar, duruşmanın "tamamlandığını ve adil bir şekilde gerçekleştiğini" söyledi.

Johnny Depp'in The Sun gazetesine açtığı karalama davasında kararı kasım ayında Yargıç Andrew Nicol vermiş, Depp'in eski eşi Heard'e şiddet uyguladığına dair yeterli kanıt olduğunu tespit etmişti. Gazetenin kullandığı "eşini döven" tabiri doğru edilmişti.

Depp, eski eşi Heard'e şiddet uyguladığını reddediyor. Mahkeme sürecinde Depp, Heard'ü kendisini istismar etmekle suçlamış, Heard de bu suçlamaları reddetmişti.