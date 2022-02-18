Mahkeme, İzmir Aliağa'da 7 gündür eylem yapan işçileri haklı buldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, sosyal haklarını ve çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen 22 firmada çalışan gemi söküm işçilerinin bir hafta önce başlayan iş bırakma eylemi devam ediyor. Söküm firmalarının ‘grevin yasaklanması’ talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde yüzlerce gemi söküm işçisi 11 Şubat Cuma gününden bu yana hakları için eylem yapıyor. İşverenin eylemi bitirmeye yönelik olarak Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında “Grevin tedbiren durdurulması” talebiyle Aliağa 2'inci İş Mahkemesi'ne açtığı davada keşif yapıldı. Keşif sonrası kararını açıklayan mahkeme işverenin talebinin reddine karar verdi.

Haklarını alana kadar eylemlerden vazgeçmeyeceklerini belirten gemi söküm işçileri, yaptıkları açıklamada “Aliağa Gemi Söküm işçileri olarak direnişimizin 7.günündeyiz. Bizlere dayatılan sefalet ücretlerine, güvencesiz çalışma koşullarına karşı iş bırakmamız başından beri haklıydı. Aliağa İş Mahkemesi’nin verdiği, “grevin tedbiren yasaklanmasının reddi” yönündeki karar da gösterdi ki, eylemlerimiz hukuki olarak da geçerli ve meşrudur. Patronların hukuku kullanarak bizleri yıldırma çabaları boşa düşmüştür. Bizleri dinlemek yerine yıldırmaya çalışmakta, hukukun yetmediği yerde hukuksuzca emniyet güçlerini devreye sokmaktadırlar. Bizlerin eylemlerinde hukuksuzluk arayan patronlar bilsinler, asıl bu yaptıkları hukuksuzluktur. İşçilerin taleplerinin konuşulacağı masada emniyet güçleri değil, işçi temsilcileri ve onların avukatları olmalıdır. Artık patronların tehditlerine boyun eğmiyoruz.Taleplerimizi yineliyoruz, bu taleplerimiz yerine getirilene kadar tüm gemi söküm işçisi kardeşlerimizi haklı mücadelemizi sürdürmeye devam etmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

İşçilere destek

Ege İşçi Birliği ise yaptığı yazılı açıklamada, haklarını alan işçilerin yanında olduklarını ve eylemleri desteklediklerini söyledi. İşçilerin şartlarının düzeltilmesini, isteyen Ege İşçi Birliği açıklamasında, “İşçiler, istiyor ki; ücretleri ve çalışma koşulları insanca yaşanabilecek bir düzeye gelsin. Tersanelerde kuralsızlık kural olmasın. Gemi söküm cehennem, işçiler köle kalmasın! İstiyor ki; çalışırken ölmesin, sakat kalmasın, meslek hastalığına yakalanmasın. Dünyanın 3. büyük ve Avrupa'nın tek gemi söküm tesislerinin işçileri olarak, kağıt üzerinde kalan denetimler, kağıt üzerinde kalan iş ve işçi güvenliği önlemleri son bulsun. Güvenli ve insani çalışma koşulları yaratılsın. Gemi söküm işçileri 22 ayrı işletmede, belirledikleri ortak talepleri üzerinden kenetlendi, birliğini kurdu ve hakkını istiyor. Tersane patronları kolluk gücünü de arkasına alarak baskıyla işçilerin direnme iradesi kırma çalışıyor. Yetmediği yerde yargı sopası ile mücadeleyi engellemeye çalışıyor. Çağrımız sendikalara, emekten yana aydın, yazar, sanatçı, akademisyenlere, işçi sınıfının dostu kişi ve kurumlara, ilerici basın emekçilerine; Gemi söküm işçisi kazanırsa işçi sınıfı ve emekçiler kazanır” denildi.