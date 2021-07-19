Mahkeme, İstanbul Valiliği'nin kararını kaldırdı; Boğaziçi eylemlerinde şiddet uygulayan polise soruşturma yolu açıldı

Yargı, Boğaziçi eylemleri sırasında öğrencilere şiddet uygulayan polislere soruşturma izni vermeyen İstanbul Valiliği'nin kararını kaldırdı. "Kötü muamele suçlamasının görevle ilgisi yok" diyen mahkeme, dosyayı, soruşturma izni alıp almamak gibi bir aşama olmaksızın doğrudan soruşturma yapılması üzere savcılığa gönderildi.

Sol.org'da yer alan habere göre, TKP’li hukukçular, 2 Şubat 2021'de TKP’nin çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasına katılmak isteyen Eray Türkdoğan’ın uğradığı polis şiddetine karşı yasal süreç başlattı. Ancak İstanbul Valiliği güvenlik kameralarına da yansıyan polis şiddetinin “polisin görevi gereği yerine getirildiği” gerekçesiyle soruşturma izni vermedi. Avukatlar karara itiraz etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, valilik tarafından alınan “soruşturma izni verilememesi” kararını kaldırıldı.

İlgili polislerin üzerine atılı darp ve kötü muamele suçlarının “görevle ilgisinin bulunmadığının” belirtildiği kararda, “Bu durumda, ilgiliye isnat edilen darp ve kötü muamele fiillerinin görev sırasında olmakla birlikte görevden kaynaklanmadığı, yani görev sebebiyle işlenmediği açık olduğundan ilgililer hakkında bu Yasanın öngördüğü özel soruşturma usulünün uygulanması ve soruşturma izni verilmesi/verilmemesi yolunda karar tesis edilmesi mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme, dosyayı soruşturma izni alıp almamak gibi bir aşama olmaksızın doğrudan soruşturma yapılması üzere savcılığa gönderdi.

"Artık, herhangi bir eylemde polis hukuka aykırı bir şiddet uygularsa, polis hakkında doğrudan soruşturma açılacak"

Avukat Özge Demir mahkeme kararıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Açıkçası karar oldukça önemli. Benim müvekkilim, Boğaziçi Üniversitesi'ne destek için Kadıköy'de yapılan basın açıklamasına katıldıktan sonra basın açıklamasının yapıldığı yerden uzakta yerde tekmelenerek, başı polis barikatına vurularak gözaltına alındı. Şikayetçi olduk, üstelik bu anların videosunu ve fotoğraflarını da sunduk. Özellikle belirtmek istiyorum, polisin eylemleri görevi kapsamında sayıldı ve soruşturma yapılmasına izin verilmedi. Karara itiraz ettik. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ise hiç alışık olmadığımız bir karar verdi. Dedi ki, polis tarafından şahsın tekmelenmesi, başının barikata vurulması, her ne kadar polisin görevi esnasında yapılmış olsa da bu filler, polisin görevi ile ilgili fiiller değildir. Bu nedenle soruşturma izni verilmesi yönünde özel hükümlerin uygulanmaması, doğrudan soruşturma açılması gerekir. Bunun anlamı şu, Artık, herhangi bir eylemde polis hukuka aykırı bir şiddet uygularsa, polis hakkında doğrudan soruşturma açılacak.”