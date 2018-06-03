Mahkeme iptal etmişti; "bakanlık, Zeytinburnu'ndaki kamu alanı için yeni proje hazırladı" iddiası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın daha önce mahkeme tarafından iptal edilen İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilindeki yüz yirmi dönüm kamu alanı Büyükyalı rezidans ve otel projesi için yeni bir plan çıkarttığı öne sürüldü. Eski askeri alanın TOKİ’ye devredilerek, ticaret ve konut alanı yapılacağı iddia edildi.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, inşaatı bitmek üzere olan ve satışa sunulan Büyükyalı rezidans ve otel projesinin imar planları Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin açtığı dava sonucunda iptal edilmişti.

Bunun üzerine Bakanlık, askeri alan olan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine imza attı, 120 dönüm kamu alanı TOKİ’ye devredilerek, ticaret ve konut alanı yapıldı.

Arazide tarihi kalıntılar var

1 Mayıs’ta askıya çıkartılan planla birlikte büyüklüğü 140 bin 337 metrekare olan arazinin 68 bin 157 metrekaresi ‘ticaret ve konut’, 33 bin 414 metrekaresi ise ‘turizm ve ticaret’ alanı olarak ilan edildi. Ancak plan değişikliğinde iptal edilen planın imar fonksiyonları ile 70 metrelik yükseklik sınırının değişmemesi dikkat çekti. Üstelik imara açılan arazide tescilli yapılar bulunuyor. Arazide daha önce yapılan kazılar sonucu tarihi eserlere de rastlanmıştı.



BirGün’e konuşan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin CHP’li Üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, şunları ifade etti: “Bakanlık, bilimsel çalışmalara ve mahkemelerin kararlarına rağmen bu kamu alanlarını rant ve çıkar uğruna yapılaşmaya açıyor, tarihi alanları, yaşam alanlarını yok ediyor. Yasa tanımayan bu siyasi iktidar, İstanbul’a ihanet etmeye hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık ve TOKİ adeta birer ticari şirket gibi çalışıyor. TOKİ’nin temel görevi yurttaşların barınma ihtiyacını karşılayacak sosyal konut yapması. Ancak bunlar ticaret ve turizm alanları yapıyor, yüksek katlı lüks plazalar, AVM’ler, beş yıldızlı oteller yaparak yandaşların çıkarına hizmet ediyor. Bu planla trafik sorunları ve altyapı sorunları artacak. Üstelik söz konusu alan ile ilgili önceden de çok sayıda planlar yapılmış, ve palan ilkelerine aykırı yapılan bu planlar da İdare Mahkemesince iptal edilmiştir. Bu rantiyeci, müteahhit mantığı ile kentimizin planlarına müdahale etmekten vaz geçmelidir.”

"İstanbul'a ihanet ettik"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Ekim ayında katıldığı Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi’nde İstanbul’un kıymetinin bilinmediğini belirterek, “Biz bu şehre ihanet ettik, bundan ben de sorumluyum” demişti. Erdoğan’ın sözleri tam olarak şöyleydi: “Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum.”



