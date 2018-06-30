Mahkeme iptal etmişti; Bakanlık sondaj projesine yeni ÇED izni verdi

İzmir Karabağlar’ın Uzundere mahallesinde yargının “zeytinliklere çok yakın” diye iptal ettiği jeotermal sondaj projesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir kez daha ÇED izni verdiği ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden dosyayı dün alan yöre halkının yeniden eyleme hazırlandığı belirtildi. İzmir 1. İdare Mahkemesi, Uzunderelilerin açtığı dava kapsamında, zeytinliklerin ve yerleşim yerinin yanı başında Adem Petrol adlı şirket tarafından yapılmak istenen jeotermal sondajı hakkında önce yürütmeyi durdurma, ardından da iptal kararı vermişti. “ÇED gerekli değildir” kararını hukuksuz bulan mahkeme, Zeytincilik Yasası’na dikkat çekmişti. Dosya, Danıştay 14. Dairesi’ne taşınmıştı. Şirketin geçen günlerde bölgede yeniden sondaj yapmak istemesi üzerine ayaklanan yöre halkı, önce Danıştay’dan yeni bir karar çıktığını düşündüler. Davanın sürdüğünü öğrenince de dün il müdürlüğünün yolunu tuttular. Orada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kent genelinde “ÇED gerekli değildir” kararı aldığı 11 projeden birinin kendilerini ilgilendirdiğini öğrendiler. Yeni ÇED onayına göre şirket, aynı ruhsat sahasında ancak farklı bir parsel üzerinden bakanlığa başvuruda bulundu. Bakanlık da, 30 Mayıs’ta “ÇED gerekli değildir” kararı aldı. Ancak kararın açıklamasını seçim sonrasına bıraktı.