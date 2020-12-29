Mahkeme iddiaları haklı buldu: Ege Üniversitesi’ndeki kadro şahsa özel

Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar, kişiye özel kadro ilanı gerekçesiyle rektörlüğe açtığı davayı kazandı. İzmir 6. İdare Mahkemesi, Kuyurtar’ın iddialarını haklı bularak, işlemin iptaline karar verdi. Davayı açan Avukat Anıl Güler’in verdiği bilgiye göre, dava dosyası şimdi istinaf sürecine girecek.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nün profesörlük kadrosu için vereceği ilanın şartını; bölümün öncelikli ihtiyacına göre, bölüm kurulunda kararlaştırılan “Bilim Felsefesi ve Dil Felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak” yerine, "Din Felsefesi ve Postmodernizim konularında çalışmalar yapmış olmak" şeklinde değiştirmişti. Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar ise söz konusu kadro ilan ve atama sürecinin durdurulması talebiyle E.Ü. Rektörlüğü aleyhine dava açmıştı.

Gazete Duvar’dan Nuray Pehlivan imzalı habere göre, davayı takip eden Avukat Anıl Güler, davada ileri sürülen iddiaların, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde görev yapan ve üç profesörden oluşan bilirkişi heyeti tarafından incelendiğini belirtti.

Bilirkişi Raporu’nda şu ifadeler yer aldı: “Bölüm Akademik Kurulu bilim felsefesi ve dil felsefesi alanında ders verebilecek bir profesör talebinde bulunmuşken, Rektörlük ilanda, "Din felsefesi ve postmodernizm konusunda yayınlar yapmak" şartını koşmuştur. Bölümde halihazırda din felsefesi dersini vermekte olan hocaların bulunduğu, asıl eksikliğin bilim felsefesi ve dil felsefesi alanlarında hissedildiği dikkate alındığında, bu koşulun ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda bilimsel kaliteyi artırmak amacıyla getirilmediği açıktır. Son olarak, din felsefesi alanında ve aynı zamanda postmodernizm konusunda yayınlar yapmış kişi sayısının çok az olduğu göz önünde bulundurulduğunda, özel ve kadroya bağlı olarak belirlenen bu koşulun belirli bir kişiyi tarif ettiği izahtan varestedir."

“Adayların eşit koşullarda değerlendirilmesinin önüne geçiliyor”

Mahkeme kararını Gazete Duvar’a değerlendiren Anıl Güler, "Ülkemizde aslında hep var olan, son dönemde de hakkında sıkça tartışmaların yaşandığı ‘kamuda liyakat’ sorununun en yoğun olarak karşımıza çıktığı kurumlar üniversitelerdir” dedi. Güler, şöyle devam etti:

“Çoğu kez basına yansıyan, idari kadrolara rektörlerin, dekanların kendi yakınlarını ataması şeklindeki örnekler olsa da üniversite eğitimi açısından en sıkıntılı, üniversiteye en çok zarar veren olgu, akademik kadrolara yapılan atamalar aslında. Fakültelerde, bölümlerde ihtiyaca göre açılan kadrolar için verilen ilanlarda, aranan şartlara yalnızca belirli bir kişinin sahip olduğu ek nitelikler konularak, donanımıyla, birikimiyle o kadroya aday çok sayıda kişinin başvurusu engellenmiş oluyor. Adayların objektif koşullarda, eşit şekilde değerlendirilmesinin önüne geçiliyor ve akademik anlamda üretimi bu adaylardan daha düşük olsa da yalnızca o ek niteliğe sahip olduğu için belli bir kişi atanıyor.”

"İlana konulan şartlar ve ek niteliklere sahip Türkiye de yalnızca bir akademisyen var"

Açılan davaya ilişkin, İzmir 6. İdare Mahkemesi’nin iddiaları haklı bulduğunu ve işlemin iptaline karar verdiği bilgisini paylaşan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dava konusu olayda, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde uzun bir süre sonra açılan profesör kadrosu için ilan sürecinde, mevzuat gereği, bölüm başkanı müvekkilim Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar tarafından, bölümde akademik kurula da danışılarak, bölümün ihtiyaçları doğrultusunda aranan şartlar yönetime bildirilmişti. Ancak kadro için verilen ilanda, bölümün ihtiyaçları ile uygunluğu olmayan şartlar ve ek nitelikler yer alıyor. Öyle ki; ilana konulan şartlar ve ek niteliklere sahip Türkiye de yalnızca bir akademisyen var. İlana çıkıldıktan sonra müvekkilimin konu ile ilgili görüşme çabaları, dilekçeleri sonuçsuz kalıyor ve süreç devam ediyor. Dava dosyasına sunulan resmi belgelerden de anlaşılıyor ki; ilandan birkaç gün sonra müvekkilimin verdiği dilekçede, bu şartları taşıyan kişinin adı da yer alıyor ve hiç de şaşırtıcı olmayan bir biçimde bu kişi kadroya başvuruyor."

"Eğer sessiz kalınsaydı bu kişi bölümde profesör olarak göreve başlayacaktı"

‘Yine söz konusu belgelerden anlaşılıyor ki dava devam ederken, başvuruyu yapan kişinin dosyası apar topar inceleniyor; kadroya uygunluğu ve kriterler açısından yeterliliği bulunmadığı gerekçesiyle ataması yapılmıyor’ diyen Güler, son olarak şunları söyledi:

‘Şunu hepimiz biliyoruz ki; eğer sessiz kalınsaydı ve bu dava açılmamış olsaydı atama gerçekleşecek ve bu kişi bölümde profesör olarak göreve başlayacaktı. Bunun örneklerini başka davalarımızda da yaşadık. Benzer davalarda mahkemeler, ısrar edilen atama işlemlerini iptal etti.’