Mahkeme huzurunda yemin edecekler!

T24 - Alişan'la Çağla Şikel’e, iki yıl önce programa çıkardıkları bir aileye yardım vaadinde bulundukları halde, sözlerini tutmadıkları iddiasıyla dava açıldı. Ünlü ikili mahkemeye çıkıp ‘yemin’ edecek.



Habertürk'e göre, Şanlıurfa’da, felçli ve böbrek hastası olan babası Mehmet Ali Ayık’ın, 5 bin TL borcuna karşılık 66 yaşındaki bir akrabarıyla zorla evlendirilmek istenen 18 yaşındaki Olga Ayık, 2 yıl önce annesi Devlet Türker ile birlikte Alişan ve Çağla Şikel’in birlikte sundukları ‘Her Şey Dahil’ adlı programa katıldı. Anne ile kızın programda dile getirdikleri dram yürek burktu. Anne-kızın anlatımlarından etkilenen Alişan ile Şikel, aileye, kendileri için bir banka hesabı açılacağını ve dileyen yardımseverlerin buraya katkıda bulacağını söyledi. İddiaya göre Alişan, “Senin borcunu kimse ödemezse, ben ödeyeceğim ” sözünü verdi.

