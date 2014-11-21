Mahkeme 'hayır' dedi, belediye planı değiştirdi, bakanlık ÇED'e 'gerek yok' dedi, vekile gökdeleni dikmesi kaldı!

Kartal’da, park alanında kalan İller Bankası’a ait 13 bin metrekarelik araziye AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler iki gökdelen dikiyor. Park alanının “konut+ticaret” alanına dönüştürülmesine karşı daha önce dava açılmış Danıştay bu planı iptal etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dava devam ederken planı değiştirdi. Arazideki 10 ayrı parseli birleştirip mahkemenin iptal kararının geçersiz kalmasını sağlayan İBB aynı zamanda parsel alanını büyüterek tanınan imar haklarını daha da artırdı. Cumhuriyet gazetesinden Özlem Güvemli’nin haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan iki günde “ÇED gerekli değildir” kararı alan Kiler şimdi tüm bu imar ayrıcalıklarından yararlanarak Kartal Yukarı Mahallesi’nde toplam 382 konut ve 6 dükkândan oluşan 2 gökdelen inşa ediyor.

AKP Bitlis Milletvekili Kiler’in ortağı olduğu Kiler GYO, yine Kiler Holding’e bağlı şirketlerden Biskon Yapı, 13 Haziran 2014’te Kartal Yukarı Mahallesi’deki İller Bankası’na ait park alanını “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesi” yaparak aldı. Kiler GYO ve Biskon Yapı Ortak Girişimi, 92 milyon 341 bin 550 lira bedel ile “Referans Kartal Tower Projesi” için ÇED sürecini başlatmak üzere hazırladığı tanıtım dosyasını 17 Kasım günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık jet hızıyla dosyayı inceleyerek 19 Kasım’da “ÇED gerekli değildir” kararını açıkladı.

Söz konusu proje için ilk imar planı değişikliği 13 Ekim 2011’de İBB tarafından yapılmıştı. Dönemin CHP’li İBB Meclis üyeleri plan değişikliği ile park alanının tamamen kaldırılarak bölgeye ticaret+konut fonksiyonu getirilmesini yargıya taşıdı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi park alanının kaldırılmasına karşın bölge içinde eşdeğer yeni bir park alanı ayrılmadığı için plan değişikliğini 15 Şubat 2013’te iptal etti.

‘Parkı olduğu yerde koruyun’

İBB iptal kararını Danıştay’da temyiz etti. Danıştay 6. Daire de 19 Haziran 2014’te dosyayı karara bağladı. Dava konusu plan değişikliği ile park alanının kaldırılmasının sadece eşdeğer bir alan ayrılması koşuluna bağlanmasının mümkün olmadığı, yüksek yoğunluklu bölge içinde okula yakın konumda bulunan park alanının şehircilik ve planlama ilkeleri ile kamu yararı gereği bulunduğu alanda korunması gerektiği belirtildi. Danıştay bu gerekçenin de eklenmesi suretiyle idare mahkemesinin kararını oyçokluğu ile onadı. Ancak davalar devam ederken İBB planı değiştirerek yine hukuku arkadan dolandı.

İdare Mahkemesi planı iptal edip Danıştay süreci başladığı sırada 19 Nisan 2013’te gerçekleştirilen değişiklikte 10 ayrı parsel birleştirilerek tek parsele dönüştürüldü. Plana yoğunluğu artıracak “en az 10 adet parselin tevhit edilmesi (birleştirme) ile oluşan parselde ve 5 bin metrekareden büyük imar parsellerinde planda verilen emsal değeri 0.50 artırılarak uygulama yapılır. 3 bin metrekareden büyük imar parselinde emsal değeri 0.50, 5 bin metrekareden büyük imar parselinde emsal değeri 0.75 artırılarak uygulama yapılır” notu da düşüldü. İBB CHP grubu bu plan değişikliğine karşı da dava açma kararı aldı.

Projenin ayrıntıları

13 bin 170 metrekare üzerine 382 konut+6 dükkân olmak üzere toplam 388 adet bağımsız bölümden oluşan 2 kule dikilecek. A Blok 31 kattan oluşacak 182 adet konut bulunucak. B Blok 26 kat ve 111 adet konuttan, C blok ise 4 kat ve 89 adet konuttan oluşacak. İnşaatta toplam kapalı inşaat alanı 80 bin 297 metrekare. Projede 3 bin 908 mektekare yeşil alan, toplam 285 metrekare açık- kapalı havuz, 103 metrekare süs havuzu yapılması planlanıyor.