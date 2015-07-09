Mahkeme göçmenlere hak verdi



Avrupa Adalet Divanı'nın Hollanda'da uygulanan uyum sınavının mevcut halinin çok zor olduğuna, sınavın aile birleşimi yoluyla Hollanda'ya gelmek isteyen yabancılar için ‘aşılamayacak bir engel' haline dönüşmemesi gerektiğine hükmetti. Karara göre, Hollanda'nın sınavın içeriğini değiştirmesi gerekecek.

Hollandalı eşlerinin yanına taşınmak isteyen Avrupa Birliği ülkelerinden olmayan yabancılar, uyum sınavını başarıyla geçmek zorunda. Sınavda, Flamancaya ilişkin soruların yanı sıra Hollanda toplumuna dair sorular da yer alıyor.

Dava, Azerbaycanlı ve Nijeryalı iki kadının ‘sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek uyum sınavını geçemeyeceklerini beyan etmeleri ile başlayan süreç sonucunda Avrupa Adalet Divanı'na taşınmıştı. Hollanda'daki yetkili birimler, kadınların geçici oturum izni alabilmek için yaptıkları başvuruyu reddetmiş, bunun üzerine bir Hollanda Mahkemesi Avrupa Adalet Divanı'nın sınavın içeriğinin Avrupa Birliği yasaları ile örtüşüp örtüşmediğini incelemesini istemişti.

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği ülkelerinin temelde uyum sınavı talep edebileceği, ancak Hollanda'daki yasaların Avrupa hukukunun aile birleşimine ilişkin düzenlemelerini ihlal ettiği kararına vardı. Karara göre, uyum sınavında yaş, eğitim, mali durum ve sağlık durumu gibi kişiye özgü özelliklerin daha fazla dikkate alınması gerekiyor.

Sınav ücretleri yüksek

Mahkeme, yüksek sınav ücretlerini de eleştirdi. 110 Euro hazırlık ve 350 Euro’luk da sınava giriş ücretinin aile birleşimini imkansız hale getirdiğine dikkat çeken mahkeme, Hollanda'nın söz konusu düzenlemeleri gözden geçirmesi gerektiğine hükmetti.

Hollanda'da da olduğu gibi Almanya'da da aile birleşimi için dil sınavı uygulanıyor. Avrupa Adalet Divanı geçen yaz düzenlemeyi iptal etmişti. Ancak, Almanya'dan 2007'den bu yana uygulanan sınavdan Federal Hükümet yalnızca istisnai durumlarda adayları muaf tutuyor.

Temelde sınav uygulanmaya devam ediyor.