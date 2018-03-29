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Mahkeme, GetContact'ın da aralarında bulunduğu 70 uygulamaya erişim engeli getirdi

BTK, telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalara erişim engeli talep etmişti

29 Mart 2018 22:31

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, son dönemde hızla kullanımı yaygınlaşan GetContact uygulaması ile gündeme gelen telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalar ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) talebi üzerine GetContact'ın da aralarında bulunduğu 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli getirilmesini kararlaştırdı.

Başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenme ve numara bulma imkânı sunan GetContact, son günlerde en popüler uygulamalardan birisi haline gelmişti.   Uygulamanın kullanan kişinin rehberinde kayıtlı olan numara ve isimleri kopyalayarak kendi veri tabanına dahil ederek, kişisel verilerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ifade ediliyordu.

 

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