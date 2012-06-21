Mahkeme: Pankarttan değil yelekten 8,5 yıl verdik

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Roman Buluşması'nda "parasız eğitim istiyoruz, alacağız" yazan pankartı açan ve 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası' yapmak suçlarından 8 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası alan Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer'e ilişkin kararın gerekçeleri açıklandı. Gerekçeli kararda pankartta suç unsuru olmadığı ancak giyilen yeleklerle terör örgütünün propagandası yapıldığı iddia edildi.

Davayı 15 gün önce karara bağlayan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını hazırladı. Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzel’in katıldığı eylemlerin sıralandığı ve bu eylemlerin terör örgütü DHKP-C’nin gençlik yapılanması tarafından organize edildiğinin belirtildiği gerekçeli kararda, Gençlik Dernekleri Federasyonu ve Halk Cephesi isimli yapılanmaların Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP/C) terör örgütü mensupları ve taraftarları tarafından kullanıldığı belirtildi.

'Örgütsel ajitasyon ve propaganda yaygınlaştırılıyor'

Terör örgütünün "Parti ve Cephe" birimleri olarak iki ayrı yapılanmadan oluştuğunun belirtildiği gerekçeli kararda, ‘Demokratik Cephe’nin demokratik haklardan yararlanarak kitleler arasında bağların oluşturulması, örgütsel ajitasyon ve propagandanın yaygınlaştırılması, legal ve illegalde faaliyet gösteren kişilerin irtibatlarının sağlanmasını kamufle eden yerler olarak kullanıldığı belirtildi. Kararda DHKP-C’nin bir yapılanması olan Gençlik Dernekleri Federasyonun ülke gündemindeki konuları istismar ederek yeni gündem oluşturmaya çalıştıkları, katıldığı ve düzenlediği toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde provokasyon ve ajitasyon faaliyetlerinde bulunarak kamuoyunun desteğini ve dikkatini çekmeye çalıştıkları belirtildi.

'Örgütün birçok eylemine katıldılar'

Kanunsuz gösteri yürüyüşü şeklinde düzenlenen eylemlerde ise eylemcilerin polisle çatıştıkları, kamu malına zarar verdikleri ve şiddete yöneldiklerine vurgu yapılan kararda, sanıkların Gençlik Federasyonu adı altında birçok eyleme katıldığının tespit edildiği ve sanıklarında söz konusu eylemlere katıldıkları hususunda itirazları bulunmadığı belirtildi.

'Tüzer ve Yılmaz örgütün gençlik yapılanmasından'

“Halk Cephesi ismini kullanan yapı ile Gençlik Federasyonunun DHKP/C terör örgütünün amaç ve stratejisi doğrultusunda açık alanda eylemlerde bulunan oluşumlar olduğu mahkememizce kabul edilmiştir." denilen kararda, başka bir dosyanın sanığı olan ve etkin pişmanlık yasasından yararlanan Anıl Osman Çelik isimli kişinin sanıklar Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz'ın DHKP-C silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğünü beyan ettiğine vurgu yapıldı.

'Ele geçen döküman örgüt ıçındekı konumunu ortaya koydu'

Sanık Ferhat Tüzer'in evinde ‘devrimci yaşam ve davranış kuralları’ başlıklı dökümanın ele geçirildiğinin belirtildiği kararda şöyle denildi; "Bu döküman sanığın örgüt içerisindeki konumunu ortaya koyan, kendisini geliştirmeye yönelik, ayrıca diğer örgüt mensuplarını yetiştirme amacı güden, örgütsel disiplini gösteren belgeler olarak kabul edilmiştir. Sanıkların katıldıkları tespit edilen eylemlerin silahlı terör örgütü DHKP/C' nin amaçları doğrultusunda örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmak suretiyle gerçekleştirdikleri anlaşıldığından, sanıklar Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz' ın silahlı terör örgütünün üyesi oldukları kabul edilmiş ve örgüt üyesi olmak suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir.

'Utku ayar hakkında yeterli delil yok'

Her ne kadar sanık Utku Aykar hakkında silahlı terör örgütü DHKP/C' ye üye olmak suçundan kamu davası açılmış ise de; sanığın terör örgütü üyesi olduğu her türlü kuşkudan uzak kesin ve yeterli delillerle ispat edilemediğinden sanığın örgüt üyeliği suçu sabit görülmemiş ve bu suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir. Sanığa atılı eylemler örgütün propagandasına yönelik faaliyetler olarak kabul edilmiştir."

'Pankartın içeriğindeki yazılar düşünce özgürlüğü kapsamında'

Sanıkların, Halk Cephesi yazılı yelekler ile pankrat açarak, silahlı terör örgütü DHKP-C’nin propagandasını yaptığı belirtilen kararda, “Mahkeme pankartların içeriğindeki; "Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız’ ‘Harçlar Kaldırılsın, " şeklindeki yazıların düşünce özgürlüğü kapsamında olduğunu kabul etmiştir. Ancak bahsi geçen yazılamaların altına silahlı terör örgütü DHKP/C nin alt seksiyonları olan Halk Cephesi ve Gençlik Federasyonu ibaresinin yazılması, Halk Cephesi yazılı yeleklerin giyilmesi suretiyle terör örgütünün propagandasının yapıldığını kabul etmiştir.

'Propagandanın yapıldığı yer suçun bir unsuru değil'

Propagandanın yapıldığı yer ve zaman, propaganda suçunun bu dosya kapsamında unsuru değildir. Silahlı terör örgütü DHKP/C' nin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya yönelik vehamet arz eden olayları gerçekleştiren bir örgüttür.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bilgi notunda da belirtildiği üzere silahlı terör örgütü DHKP/C toplumsal sorunlarla ilgili hususlarda Halk Cephesi imzasını, gençlik ile ilgili konularda ise Gençlik Federasyonu imzasını kullanmak suretiyle toplumun sempatisini kazanarak örgütün hedeflerine ulaşmak gayesindedir. Parasız eğitim isteme, emperyalizme karşı duruş gibi düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen taleplerin, terör örgütünün imzasını taşıyan pankart açmak ve yelek giymek suretiyle propagandasını yapmak cezalandırılmıştır."