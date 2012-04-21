İki pankart arasındaki fark!

- Yasin Bozdemir

ysnbzdmr@gmail.com

Yazma bekle. Yazma bekle. Yazma bekle… Hele bir dava – dava dahi açılmadı - sonucu açıklansın, diye diye dün sabaha kadar geldim.

Siz nereden bakıyorsunuz bilmem, ama ben bugün bakabildiğim kadarıyla soldan değil de, böyle tam karşıdan, sıfır noktasından bakarak bir karşılaştırma yapacağım.

En baştan alalım...

Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer teorik olarak da, pratik olarak da soldadır.

O pankartı taşıyanlar sağdadır.

Berna ve Ferhat’ın arkasında halk, çalıştaylarında pankart açtıkları Romanlar vardır.

O pankartı taşıyanların ise en önünde İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin var.

Ferhat ve Berna’yı olay günü ite kaka götürdüler.

O pankartı taşıyanlar üç ay sonra emniyete davet edildiler.

Ferhat ve Berna parasız eğitim istediler.

O pankartı taşıyanlar ırkçılık yaparak insanlık suçu işlediler.

Ferhat ve Berna'ya 15 YIL hapis istendi ve 19 AY tutuklandılar.

O pankartı taşıyanlar sabah davet edildikleri emniyetten, akşam değil, öğlen çıktılar.

Ferhat ve Berna apaçık ilan ettikleri halde, kendilerine ‘’Ne istiyorsunuz lan’’ dediler. Sopalarla dövdüler. Haftalarca tek başlarına hücrelere koydular.

O pankartı taşıyanlara soruldu! Cevap olarak,‘’Pankartları elimize tutuşturdular, kimin verdiğini bilmiyoruz’’ dediler. Ve evlerine gittiler!

Uzatmayalım; eski bir reklam vardı, hatırlar mısınız? ''Tabii ki sağdaki!''

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"Füze kalkanı değil, demokratik lise istiyoruz" pankartı açan öğretmen Meral Dönmez ve öğrenci Gülşah Işıklı’yı 4 AY'dır tutuklu yargılayan adalet tedarikçileri son duruşmada bir kez daha tahliye kararı vermedi.

Ferhatlar'a, Bernalar'a, Cihanlar'a, Meraller'e, Gülşahlar'a reva mıdır?