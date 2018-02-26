Mahkeme, eşine boşanma davası açan kadına sordu: Üzerine kurşun yağarken neden polisi aramadın!

İzmir’de boşandığı eşi tarafından vurularak ağır yaralanan avukat Jale Soydan, devletin kendisini koruyamadığını belirterek İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 200 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkeme ise koruma altında vurulan Soydan’ıntazminat talebini reddetti. Mahkemenin gerekçeli kararında, Soydan’ın, eski kocası kendisini silahla tehdit ettiği sırada, 13 dakika boyunca polisi aramadığı, bu nedenle koruma kararı kurallarına aykırı davrandığı belirtildi.

Karar'da yer alan habere göre İzmir Karşıyaka’da boşandığı eşi Salih Kapıdere (67) tarafından vurularak ağır yaralanan avukat Jale Soydan (54) devletin kendisini koruyamadığını gerekçe göstererek iki Bakanlık’a tazminat dava açtı. İzmir 5’inci İdare Mahkemesi’nde görülen davada ise skandal bir karara imza atıldı. Mahkeme, ‘silahlı tehdit sırasında polisi aramadı’ diyerek Soydan’ı kusurlu buldu. Mavişehir Mahallesi’nde yaşayan ve hakkında koruma kararı bulunan iki çocuk annesi avukat Jale Soydan, 2015’te boşandığı eşi Kapıdere’nin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Soydan ağır yaralandı.

Eski eşini öldürdüğünü düşünen Kapıdere ise son kurşunu kendine sıkmak istedi fakat başaramadı. Olaydan sonra polisler tarafından yakalandı. Daha sonra tutuklanan Kapıdere hakkında dava açıldı. Karşıyaka 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanan Kapıdere 17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum oldu. Fakat hapis cezası yetmedi, Kapıdere cezaevinden eski eşine tehdit mektupları göndermeye başladı.

200 bin liralık tazminat davası

Bunun üzerine Soydan, Kapıdere’nin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Açılan bu davada Kapıdere’ye 1, 5 yıl hapis cezası verildi. Dava süreçleri sürerken, Soydan bir yandan da sağlığına kavuşmaya çalıştı. Ege Üniversitesi Hastanesi’nde 45 gün yoğun bakımda kalan hatta kalbi duran Soydan, hayata döndürüldüğünde büyük bir şok daha yaşadı. Soydan yürüyemez konuma gelmişti fakat yaşama azmini kaybetmeyen avukat, tedavi sürecinin ardından yeniden ayağa kalktı. Şimdi baston yardımıyla yürümeyen başlayan Soydan, tüm bu yaşananlara karşı yeni bir hukuk mücadelesi daha başlattı. Soydan, İzmir Dikili’de şiddet gördüğü eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Selma Civek’in yakınlarının başvurusunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘Türkiye, vatandaşının yaşam hakkını korumadığı için tazminat ödemeye mahkum edildi’ kararını emsal gösterip İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 200 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Mahkeme reddetti: Silahlı saldırı boyunca polisi aramamış

Mahkeme, hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı hem de kendisini korumakla yükümlü polisin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’nın kusurlarının bulunmadığı belirterek Soydan’ın tazminat talebini reddetti. Mahkemenin gerekçeli kararında, Soydan’ın, eski kocası kendisini silahla tehdit ettiği sırada, 13 dakika boyunca polisi aramadığı, bu nedenle koruma kararı kurallarına aykırı davrandığı belirtildi.

"Korku içindeyken nasıl polisi arayabilirdim ki"

İzmir 5’inci İdare Mahkemesi’nin kararına tepki gösteren avukat Jale Soydan, temyiz hakkını kullanacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Eski kocam beni defalarca tehdit etti, yakmaya çalıştı. Elinde silahla beni tehdit eden eski kocamın önünde nasıl polisi arayıp, yardım isteyebilirim? O korku ve panik halinde ne yapabilirdim, sadece kendisini iknaya çalıştım. Ama o da beni vurdu. Burada ben nasıl kusurlu oluyorum, anlayamadım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım."