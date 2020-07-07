Mahkeme, Ensar Vakfı ile yapılan değerler eğitimi protokolüne 'dur' dedi

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında değerler eğitimi üzerinden protokole mahkeme 'dur' dedi.

Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Antalya Şube Başkanlığı arasında imzalanan 'Değerler Eğitimi Faaliyetleri Protokolü’nün hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Mahkeme, “Kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetleri kamu görevliler tarafından yürütülür” hükmünde bulundu.

Karaman'da, çocukların cinsel istismara uğraması skandalıyla hafızalara kazınan Ensar Vakfı, Eğitim Sen Antalya Şubesi tarafından açılan davayı kaybetti. Eğitim Sen Antalya Şubesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Antalya Şube Başkanlığı arasında imzalanan 1 Ekim 2018 tarihli “Değerler Eğitimi Faaliyetleri Protokolü’nü” Anayasaya ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle protokolün iptal edilmesi için Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Mahkeme, “Değerler Eğitimi Faaliyetleri Protokolü’nün, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin Anayasa’nın amir hükmüne Milli Eğitimin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğunu, hukuksal düzenlemelerin amaç ve kapsamını aştığı anlaşıldığından, davaya konu protokolün hukuka aykırı olduğunu sonucuna varılmıştır” açıklaması yaparak protokolün hukuka aykırı olduğunu belirtti.

"MEB çeşitli vakıf ve cemaatlere alan açmaya son vermeli"

BirGün'ün haberine göre, Eğitim Sen Antalya Şubesi Başkanı Nurettin Sönmez’in ise “Hukuka aykırı olduğu” belirtilen protokole ilişkin, “Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Antalya Şubesi arasında imzalanan protokolde Antalya ilindeki her derece ve türdeki resmi okullarda bulunan çocuklarda ve gençlerde duyarlılık oluşturmaya dönük her türlü eğitim programı, konferans, seminer, panel, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemeyi ve uygulamayı kapsamakta idi” açıklaması yaptı.

Açıklamasında, “Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri eğitim öğretim süreçlerinde çeşitli dernek, vakıf, cemaat gibi yapılara alan açmaya son vermesi” gerektiğini de vurgulayan Sönmez şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıllarda çeşitli taciz, tecavüz vakalarıyla gündeme gelmiş vakıflarla 'değerler eğitimi' protokollerinin yapılmış olması tam bir skandaldır. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu vakıflardan öğreneceği hiçbir değer yoktur. Bu mahkeme kararı da göstermiştir ki eğitimle ilgili bütün çalışmalar kamu çalışanları eliyle ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Bu görev devredilemeyecektir. Milli Eğitim Müdürlüğünün, yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi konusunda gerekli duyarlılığı göstereceğini ve benzer uygulamalara son vereceğini umuyoruz. Eğitim Sen olarak konunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.”

TIKLAYIN: Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında protokol