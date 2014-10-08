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Spor

Mahkeme Emre Belözoğlu'nu ırkçı buldu

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Didier Zokora davasında Emre Belözoğlu'nu dil, dil, ırk, etnik köken sözleri nedeniyle ırkçı buldu

08 Ekim 2014 17:42

Trabzonspor'dan Akhisar Belediyespor’a transfer olan Fildişi Sahilli futbolcu Didier Zokora'ya yönelik ırkçı sözleri nedeniyle 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Fenerbahçeli milli futbolcu Emre Belözoğlu’nun üst mahkemeye yaptığı itirazı inceleyen İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Habertürk Gazetesi'nden Hilal Öztürk'ün haberine göre, ret kararıyla birlikte mahkemenin Emre Belözoğlu hakkındaki 'din, dil ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret' hükmü kesinleşmiş oldu.

 

Yaptığı İtiraz reddedildi

 

Mahkeme, Belözoğlu’nun daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmadığını göz önüne alarak ve yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirerek hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Bu yasadan faydalanmak için sanığın onayı gerektiğinden, Emre duruşmada kendisine sorulan “Ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istiyor musunuz?” sorusuna “Evet” dedi. 

 

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