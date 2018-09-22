Mahkeme Ece Erken'i haksız buldu; banka hesabına haciz konuldu

Sunucu Ece Erken, evini dekore eden mimar Jale Barahya'nın kendisi hakkında açtığı davayı kaybetti. 40 yaşındaki Erken'in bankadaki 300 bin lirasına haciz konuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ece Erken, "Kandırıldığımı düşünüyorum" demekle yetindi.

Sunucu Ece Erken, evini dekore eden mimar Jale Barahya hakkında sosyal medyada "Ben dolandırıldım, siz dolandırılmayın" diye paylaşımda bulundu. Mimarın şikayeti sonrası Erken hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Show TV’den Hazan Kutsal’ın haberine göre, mahkeme Erken'i haksız buldu. Bankadaki 300 bin lirasına haciz konulan Erken, eski komşusu olan iç mimar tarafından kandırıldığı ifade ederek, “Anlaştığım paranın üstüne para isteniyor. Kandırıldığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Benden istenilen para 500 bin TL"

Ece Erken iddiaya göre güvenip evini teslim ettiği iç mimar Jale Barahya tarafından kandırıldığını iddia ederek, “Şuan bankadaki 300 bin TL civarındaki parama hacizkonuldu. Mağdur olan benim.Güvendiğim insanların bu şekilde kötü niyetli çıkması beni çok üzüyor. 200 bin TL’ye yakın ödeme yaptım. Evde oturduktan sonra kapım çalındı. 60 bin TL daha verirsen anlaşırız denildi. Şu an benden istenen para 500 bin TL ev alırdım ben o paraya” ifadelerini kullandı.

Davayı ben kazandım

Konu hakkında konuşan Jale Barahya ise, “Dava açtım ve haklı bulundum. 2 bilir kişi beni haklı buldu. Davayı ben kazandım. Şuan temyizde.” ifadelerini kullandı