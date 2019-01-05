Mahkeme dört kişinin ölümüne sebep olan polis için "Acemi" ve "Yorgun düştü" dedi

Hakkâri’de zırhlı polis aracındaki makineli tüfekle 4 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan polis memuru İ.M’ye verilen 11 yıllık hapis cezasının gerekçeli kararında, polisin “acemi olması”, “çalışma koşullarının zorluğu”, “bölgeye uyum sağlamaması” ve “yorgun düşmesi” gibi gerekçeler de olaya neden olan unsurlar arasında sayıldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 8 Ekim 2016’da kobra tipi zırhlı bir araç ile devriye gezildiği sırada, aracın kulesinde bulunan makineli tüfekle ateş edildi. Olayda, 15 yaşındaki Serhat Buldan, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü ve Aydın Tümen yaşamını yitirdi, Şemsettin Kaya ve Mehmet Ali Kaya isimli vatandaşlar da yaralandı. Olayla ilgili olarak kulede görevli polis memuru İ.M. hakkında “Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak” suçunu işlediği için dava açıldı. Ancak, can güvenliği gerekçesiyle Hakkâri’deki dava, Diyarbakır’a taşındı. Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ele alınan dava, 11 Ekim 2018 tarihinde sonuçlandı. Mahkeme, mağdur yakınlarının kasıtla cinayet işlendiği savlarına karşılık, polis memuru İ.M. hakkında, “Bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına sebep olmak”tan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Mahkemenin açıkladığı davanın gerekçeli kararında sanık polisin çalışma koşulları da olaya neden olan unsurlar arasında gösterildi.

Ateşe hazır vaziyette çıktı

Zırhlı aracın emniyet müdürlüğünden çıktığı andan itibaren ateşe hazır vaziyette bulunduğunun kaydedildiği kararda, bu durumun da istemsiz atış yapma riskini artırdığı ve yüksek emniyet riski oluşturduğu belirtildi.

Kararda şöyle denildi:

“Sanığın olaydan kısa bir süre önce olayın olduğu bölgede görevlendirilmiş olması, sanığın olayda kullanılan kobra tipi araçların kule ve silah sistemleri üzerine oldukça kısa süreli ve yetersiz sayılabilecek bir eğitim almış olması, olay günü ve öncesinde bölgedeki yoğun terör olayları nedeniyle uzun saatler mesai yapmış, uykusuz kalmış ve yorgun olması, dolayısıyla sanığın meslekte deneyimsizlik, bölge şartlarına uyum sağlayamama ve yorgunluk gibi etkenler nedeniyle otokontrolünü yitirmiş ve dikkatini toparlayamamış olabileceği, bu nedenlerle de kastı olmaksızın hareket ederek kuleyi yönlendirirken, tetiğe basarak silah sisteminin ateş almasına neden olduğu anlaşılmıştır.”

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından, halen tutuklanmayan sanık polisin avukatları müvekkillerine verilen hapis cezasını fazla bularak kararı temyize götürdü.