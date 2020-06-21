Mahkeme, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nü haksız buldu: Cezalar iptal

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde geçen yıl Güzel Sanatlar Fakültesi'nin taşınmasına karşı çıktığı için hakkında idari ceza verilen bir akademisyenin başvurusunu değerlendiren mahkemeden karar çıktı, cezalar iptal edildi.

Gazete Duvar'dan Hacı Pişkin'in haberine göre, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde geçen yıl Güzel Sanatlar Fakültesi’nin taşınmasına tepki gösterdiği için ceza alan bir akademisyen hakkında mahkeme kararını verdi. Rektörlüğün akademisyenler hakkında verdiği kademe ilerleme ve durdurma cezasını hukuka aykırı bulan mahkeme, maaş kesme cezasını da iptal etti. Ayrıca mahkeme akademisyenlerin duruma tepki göstermelerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.

Eğitim Sen avukatları Nedim Değirmenci ve Birgül Değirmenci Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün uygulamaları hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlar rektörlüğün, akademisyenlerin ifade özgürlüğünü kısıtladığını söyledi. Ayrıca avukatlar, rektörlüğün bu işlemlerinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek uygulamaların iptal edilmesini, maaş kesintilerinin de yasal faiziyle birlikte ödenmesini istedi.

Üniversite rektörlüğü ise akademisyenlere verdiği cezaya ilişkin, “Bir kısım öğretim üyeleri sosyal medya ve yazılı basında üniversite aleyhine küçük düşürücü paylaşımlar yaptı. Akademisyenler, üniversite tüzel kişiliğinin zedelenmesine yol açıp taşınmama konusundaki iradelerini hukuka aykırı olarak ortaya koydu.” savunmasını yaptı.

Rektörlük ayrıca, akademisyenlerin öğrencileri güvenliği bulunmayan binada kalmaya teşvik edecek davranışlarda bulunduklarını, taşınma sürecini ‘kargaşa ortamına soktuklarını’ iddia etti. Saydığı bu gerekçelerden dolayı, disiplin cezası işleminin yasal düzenlemelere uygun olduğunu belirtti.

Hakkında cezai işlemin uygulamaya konulduğu bir akademisyen ise bütün faaliyetlerinin Anayasa tarafından güvence altına alındığının altını çizdi. Bu nedenle kendisine ceza verilemeyeceğini belirten akademisyen tepkisinin de ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.

İzmir 5. İdare Mahkemesi avukatların başvurularını karara bağladı. Mahkeme, bu eylemlerin akademisyenlerin kendi düşünce ve görüşlerini ifade etmesi kapsamında olduğu sonucuna vardı. Bu eylemler nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının hukuka aykırı olduğu yönünde karar veren mahkeme, akademisyenin uğradığı maddi kayıpların da faiziyle birlikte iade edilmesini istedi.

Ne olmuştu?

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin geçtiğimiz yıl Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ile Devlet Konservatuvarı binalarının depreme dayanıklı olmadığı gerekçesi ile yeniden Narlıdere’den Tınaztepe’ye taşınacağını açıklaması üzerine çalışanlar duruma tepki gösterdi. Aralarında dekanlık ve bölüm başkanlığı gibi idari görev yapmış olanlar da bulunmak üzere, altı öğretim elemanı hakkında duruma tepki gösterdikleri ve bunu sosyal medyada paylaştıkları için soruşturmalar açıldı. Dört öğretim elemanına “kademe ilerlemesini durdurulması” cezası verildi. Altı öğretim elemanından ikisi bu baskılara daha fazla dayanamayıp emekliliklerini isteyip ve okuldan ayrıldı. Ayrıca akademisyenler hakkında maaş kesme cezası verildi.