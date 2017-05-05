Mahkeme, doktora saldıran baba-oğulu serbest bıraktı

Şanlıurfa'da Birecik Devlet Hastanesi acil servisinde görevli Dr. Yasemin Y.'yi ağır şekilde darp eden baba-oğul mahkemece serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Birecik Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan Dr. Yasemin Y., muayeneye gelen kalp hastası Sadin K. ile oğlu Önder K.'nin saldırısına uğradı. Ağır şekilde darbedilen doktora 10 gün iş görmez raporu verildi. Saldırganlar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

10 günlük 'iş göremez' raporu verilen Dr. Yasemin Y.'nin şikâyeti üzerine, polis Sadin K. ile oğlu Önder K.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.