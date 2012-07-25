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Mahkeme: Doktor hastasını seçebilir

Hastaya doktorunu seçme hakkını veren Sağlık Bakanlığı doktora hastasını seçme hakkı vermiyordu. Doktora ise mahkeme hasta seçme hakkını verdi

25 Temmuz 2012 11:11

İstanbul'da bir aile hekimi, tartıştığı hastasının listesinden çıkarılmasını istedi. Mahkeme talebi haklı buldu. Hekime de hasta seçmesinin yolu açıldı.

Hükümet yasal düzenleme ile hastanın doktor seçme hakkı verirken aile hekimlik sistemini de Türkiye geneline yaygınlaştırdı. Her aile hekimine belli sayıda hasta verilerek hastaların birinci derece sağlık hizmetlerini aile hekimlerinden almalarını sağladı. Ancak hastalar isterlerse aile hekimlerini değiştirebiliyorlar. Hastaya doktorunu seçme hakkını veren Sağlık Bakanlığı doktora hastasını seçme hakkı vermiyordu.  Doktora ise mahkeme hasta seçme hakkını verdi. Şimdi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü karara itiraz etme hakkı var. Ercan Sarıkaya'nın Akşam'da yayımlanan haberine göre, Danıştay onadığı takdirde, hekimlerin istemediği hastayı listesinden çıkarmasının yolu açılacak.

Karar, İstanbul'da Bakırköy 2 Numaralı Aile Hekimi Hekimliği merkezindeki olay üzerine verildi. Aile Hekimi Dr. Alev Doğan, kendisine kayıtlı Ahmet Yavaş'ın bazı taleplerini geri çevirince hastasıyla arasında tartışma yaşandı. Yavaş, hekimini değiştirmek yerine Dr. Doğan'a gitmeyi sürdürdü. Doğan, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak 'hastayı listemden çıkarın' dedi. Kurum, 'hakarete uğrayan hekimin savcılığa başvurabileceği'ni belirterek Doğan'ın isteğini reddetti. İstanbul Tabip Odası, İl Sağlık Müdürlüğü aleyhine İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, Dr. Doğan'ı haklı buldu, hastaYavaş'ın doktorun listesinden çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme kararında 'Hekimler, mesleki veya şahsi sebeplerle hastaya bakmayı reddedebilir, tedaviyi bitirmeden hastasını bırakabilir. Ancak bu gibi hallerde tedavisinin aksamaması için hastasına zamanında bilgi vermesi şarttır' denildi.

 

Güven ilişkisi zedelendi!

 

Mahkeme kararında şunlar kaydedildi: Dava konusu uyuşmazlıkta, aile hekimi davacıyla hastası arasındaki diyaloglar ve tutulan tutanaktan, hekim-hasta arasında olması gereken güven ilişkisinin ve duygusunun zedelendiği ve bunun tedavide olumsuz sonuçlar doğurup ileride telafisi imkansız zararlara sebebiyet vereceği açıktır. Davalı idarece, davacının haklı kabul edilebilecek başvurusunun değerlendirilip ilgili hastanın mağduriyeti oluşmayacak şekilde aynı aile sağlık merkezi içerisinde bir başka hekimle değiştirilmesi mümkünken yapılmamıştır. Bu nedenlerle Sağlık Müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmiştir.

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