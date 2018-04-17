Mahkeme, deprem toplanma alanına TÜRGEV yurdu yapılmasına ilişkin iptal davasını reddetti

İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Ünalan Mahallesi’nin tek büyük deprem toplanma alanının da bulunduğu Şampiyon Spor Tesisleri’ne ait araziye Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) yurdu yapılmasına ilişkin ‘iptal davası’ İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

80 bin nüfuslu mahallenin deprem toplanma alanına TÜRGEV yurdu yapılmasına karşı, 17 Ağustos tarihinde yüzlerce imza toplanmış ve konu Ünalan Mahalle Muhtarı Mezengül Şimşek’in öncülüğünde yargıya taşınmıştı.



Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin kararında, şu ifadeler yer aldı: “…Mahkememizin 26.09.2017 ve 31.10.2017 tarihli ara kararlarına verilen cevaplar ile dava dosyasına getirilen plan paftalarının incelenmesinden, davaya konu taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında aynı fonksiyonlara ayrıldığı anlaşılmakta olup, üst ölçekli plan olan 1/5000 ölçekli Ünalan Mahallesi Nazım İmar Planı’na karşı dava açılmadığı da dikkate alındığında, üst ölçekli plana uygun olarak yapılan dava konusu 1/1000 ölçekli Ünalan Mahallesi Güneyi Alt Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı’nda ve yapılan itirazın reddine ilişkin Üsküdar Belediye Meclisi’nin kararında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmaktadır. Açıklanan nedenlerle davanın reddine…”

‘Karar şaşırtıcı değil’

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Avukat Onur Cingil, Üsküdar’ın tek deprem toplanma alanının ranta kurban edildiğini söyledi. “Bu arazi TÜRGEV’e peşkeş çekilmiştir ve bu karar hukuksuz” diyen Avukat Cingil, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin kararının şaşırtıcı olmadığını dile getirdi.

‘Vekâlet ücretini istemesi maksatlı’

Kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirten Avukat Cingil, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Tek amacı mahallenin menfaatlerini, deprem toplanma alanını, yeşili, doğayı, spor tesisini, mahallesini ve mahalle sakinlerini korumak olan müvekkilim Ünalan Mahallesi Muhtarı Meznegül Şimşek’e Üsküdar Belediyesi’nden ihtar gönderildi. Ünalan’ın ve mahallenin menfaatlerini savunan bir mahalle muhtarından itiraz hakkımız halen varken, yangından mal kaçırır gibi vekâlet ücretini istemesi, son derece çirkin ve maksatlıdır. Belediye her kazandığı davada vekâlet ücretlerini bu şekilde hemen mi istemektedir? Yoksa bu Belediye’ye karşı dava açan bir muhtarın cezalandırılması için yapılmış bir eylem midir? Vakıflara ve derneklere milyon dolarlık arazi veren Belediye acaba 1.661.80 TL ile zarar mı etmektedir?”