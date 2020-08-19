Mahkeme, TOGO Kuleleri’nin yanındaki alanın ticarete açılmasına ilişkin kararı iptal etti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu Ankara 18. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü alanının ticarete açılması kararını iptal etti. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, alanın TOGO Kuleleri’nin yanında yer aldığına dikkat çekerek, “Togo rant kulelerinin yanındaki en değerli kamusal alanlardan birisi olan kamu alanının, ranta kurban edilmesini yargı yoluyla durdurulmuş olması önemlidir” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar planı değişikliği yapılarak, Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü binasının bulunduğu yeri ticaret alanı olarak ilan edilmişti. Mimarla Odası Ankara Şubesi’nin Ankara 18. İdare Mahkemesi’nde açtığı dava sonucu Bakanlığın imar planı değişikliği iptal edildi. Mahkeme söz konusu değişikliği ‘hukuka ve kamu yararına’ aykırı buldu.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, alanın Sinan Aygün’ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri’nin yanında bulunduğuna dikkat çekerek, “Togo rant kulelerinin yanındaki en değerli kamusal alanlardan birisi olan kamu alanının, ranta kurban edilmesini yargı yoluyla durdurulmuş olması önemlidir. Bu karar ayrıcalıklı imar hakkı, emsal artırımı ve kamusal alanların peşkeşi sürecinden vazgeçmeyenlere karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha gösterdi” dedi.