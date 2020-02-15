Mahkeme'den, Mehmet Cengiz'in aldığı Hüseyin Avni Paşa Korusu'ndaki inşaata yürütmeyi durdurma kararı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Mehmet Cengiz’in aldığı Üsküdar’daki Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün de bulunduğu tarihi Hüseyin Avni Paşa Korusu’nun yan parselindeki bölge sakinlerinin tepki gösterdiği inşaat durduruldu. Mahkeme Halide Edip Adıvar’ın bir dönem yaşadığı köşkün müştemilatı olarak yapılan devasa inşaat hakkında telafisi güç zararlar doğabileceğini belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre SİNPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik ve damadı Fatih Kıvanç’ın üzerine görünen inşaatlar bölge sakinlerinin tepkisine yol açmıştı. Bölge sakinleri geçmişte var olmayan bir yapının imarına izin verildiğini ileri sürerek inşaata verilen ruhsatın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı.

İstanbul 9. İdare Mahkemesi de mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar 2577 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca yürütmesinin durdurulmasına 10 Şubat’ta oy birliğiyle karar verdi. 27 maddede işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı yer alıyor.