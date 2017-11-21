Mahkeme, Demirtaş'ın yargılandığı davanın başka kente naklini istedi (2)

NAKİL İSTEĞİNİN İPTALİ İÇİN YAPILAN TALEP, REDDEDİLDİ

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın, güvenlik gerekçesiyle başka kente nakledilmesi ara kararına yapılan itirazı mahkeme, reddetti.

Diyarbakır 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, bugün görülen duruşmada açıklanan mahkeme kararı, şöyle:

\"Diyarbakır ilinin sosyal kültürel ve siyasal yapısı, sanığın bulunduğu konum dikkate alınarak, halen başka suçtan tutuklu olarak Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda bulanan sanığın Diyarbakır ilinde hazır edilmesinin ve bu şekilde savunmasının başvurulmasının kamu güvenliği açısından tehlikeli olabileceği dikkate alınarak bu husustaki taleplerin reddine karar verildi.\"