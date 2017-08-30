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Politika

Mahkeme, Demirtaş'ın dosyasını yine iade etti

142 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

30 Ağustos 2017 15:04

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki dosyasını usule uygun tamamlanmadığı gerekçesiyle iade etti.

'Örgüt kurma ve yönetme', 'örgüt propagandası, 'suçu ve suçluyu övme' iddialarıyla geçen yıl 3 Kasım'da tutuklanan ve hakkında 142 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan Demirtaş'ın yargılanmasına başlanamadı.

DHA'nın haberine göre, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde Diyarbakır'da çıkan olaylarda öldürülen Yasin Börü ve 3 arkadaşının dosyasının Demirtaş davası ile birleştirilemeyeceğini belirterek, gerekçesini Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi. 

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, uyuşmazlık başvurusunun "usulen tamamlanmadığını" bildirerek dosyayı ilgili mahkemele iade etti. Bölge Adliye Mahkemesi, ağır ceza mahkemesi üyelerinin imzasını taşıyan başvuruda sadece mahkeme başkanının imzası bulunması gerektiğini belirterek, dosyayı iade ettiği belirtildi.

"Demirtaş'ı yargılayacak mahkeme yok"

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Demirtaş'ı yargılayacak mahkemenin halen bulunamadığını ve dosyanın mahkemeler arasında gidip geldiğini söyledi. Avukat Karaman, "Müvekilimi yargılacak mahkeme ortada olmadığı için duruşma günü verilemiyor. 

Müvekilimin 2 aydan fazla süredir dosyası üzerinde tutukluluk incelemesi yapılamıyor. Yani sayın Demirtaş 2 aydan fazla süredir bir mahkemenin tutukluluk kararı olmadan cezaevinde tutuluyor" dedi. 

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