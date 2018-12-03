Mahkeme, Defne Samyeli'nin kızının üç sosyal medya kullanıcısından korunma talebini reddetti

Eski sunucu Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, sosyal medyada Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı yönünde çıkan iddialarla ilgili olarak üç sosyal medya kullanıcısından korunmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme Talu'nun başvurusunu reddetti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede aşk iddialarının asılsız olduğunu belirten Talu, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürdü.

Mahkeme, Deren Talu'nun korunma talebini reddetti.