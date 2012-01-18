Mahkeme 'çocuk gelin'e izin vermedi





Hülya Karabağlı





T24/ANKARA - Sungurlu Sulh Hukuk Mahkemesi, Türkiye’nin kanayan yarası ‘Çocuk Gelin’ler vakasında örnek oluşturacak bir karara imza attı. Mahkeme, kız kardeşinin ‘çocuk gelin’ olmasına karşı hukuk mücadelesi veren ağabey S.T.’den desteğini esirgemedi. 15 yaşında sözlendirilen ve erken evlilik kanaati uyandıran N.T. davasında, vasi değiştirildi. Mahkeme, N.T.’nin halasını vasilikten azletti. Kız kardeşinin erken yaş evliliğine karşı çıkan ağabey vasi tayin edildi. N.T, mahkemenin kararıyla, artık ağabeyi S.T’nin vasiliği altında yoluna devam edecek. Mücadeleden başarıyla çıkan ağabeyin amacı kız kardeşini okutmak.





Hüzünlü bir aile öyküsü



Sungurlu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava, bir ailenin hüzünlü öyküsünü gözler önüne serdi. Tetik ailesi, 2001 yılında annelerini kaybetti. Yoksullukla boğuşan ailenin en küçük çocukları N.T’nin vasisi halası oldu. N.T, Çorum’a bağlı Sungurlu İlçesi B. Köyü’nde halası ve eniştesiyle yaşamaya başladı. Ağabey S.T, yanına diğer kardeşini alarak Ankara’da yola devam etti. Kardeşlerden birinin vasisi ise dayısı oldu. Ailenin evli bir ablası var. S.T, özel bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışmaya başladı. Annenin ölümünden 8 yıl sonra 2009 yılında baba da vefat etti.

'Burada 15’lik kızlar bekarsa geç kalmış sayılıyor'



S.T, işlerini yola koyarken, ablasının en küçük kardeş N.T’nin evlendirileceğini bildiren telefonla dünyası sarsılıyor. “Senden helallik istiyor” sözlerinden sonra işin doğruluk derecesini öğrenmek için aradığı eniştesinden ağabey, “Burada, 15’lik kızlar bekarsa geç kalmış sayılıyor. Zaten okula da gitmiyor. Ne yapacaktık” yanıtı alıyor. Bu sözlerden sonra S.T., kız kardeşini kurtarmak için yasal zeminde mücadele başlatıyor.

‘Vesayet davası açılıyor’



Güven Sağlık Eğitim Vakfı ağabeye destek veriyor ve vesayet davası açılıyor. ST’nin avukatlığını, Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı Koordinatörü Şahin Antakyalıoğlu üstlendi. ‘Vasi tayin’ davasında, mahkeme herkesi dinledi.

‘Eniştenin mal varlığına ayrıntılı inceleme’



Eniştenin, N.T.’nin sözlenmesinde bir menfaat sağlayıp sağlamadığı tapu kayıtları ile banka hesaplarıyla didik didik edildi. Mahkeme heyetine N.T., halası ve eniştesinin yanında rahat olduğunu söyledi. Sözlüsünün sevdiği kişi olduğunu anlatan N.T., 18 yaşından önce düğün olmayacağını iddia etti. N.T, “Ağabeyimin yanına gitmek istemiyorum” dedi.

‘Yaşının küçüklüğünden yararlanıyorlar’



S.T., kız kardeşinin yaşının küçüklüğünden yararlanılarak ikna yoluyla evlendirilmeye çalışıldığını söyledi. S.T., mahkeme heyetinden, vasinin değiştirilerek kendisinin vasi olarak belirlenmesini ve vasi tayin edilmesini istedi. Avukat Şahin Antakyalıoğlu, kötüye kullandığı gerekçesiyle halanın vasilikten azlini talep etti. Antakyalıoğlu, 15 yaşındaki N.T.’nin ağabeyi S.T.’nin vesayeti altında olmasını istedi.





Mahkeme’den ‘çocuk geline’ geçit yok



Mahkemenin gerekçeli kararı bir süre önce yayınlandı. Türkiye’nin ağlayan yüzünü gülümsetecek kararı veren mahkeme ‘Çocuk geline’ geçit vermedi. Mahkeme Medeni Kanun’un ‘vasiliği’ düzenleyen ilgili maddelerini hatırlattı ve halanın elinden vasiliği aldı. Mahkeme, hala hakkında, “15 yaşındaki küçük kısıtlının evlenmek üzere karar alınmasına müsaade etmekle vasi E.T.’nin TMK’nın 445 ve 483 maddeleri gereğince ihmal gösterdiği kararıyla vasilikten azline" karar verdi. TMK’nın ilgili maddesi uyarınca ağabey S.T. yeni vasi tayin edildi.