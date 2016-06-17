Mahkeme Cizre'deki bodrumda öldürülen Mehmet Tunç'un evinin yıkımını durdurdu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 79 gün süren sokağa çıkma yasakları ve çatışmalarda sığındığı bodrumda hayatını kaybeden Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç’un ailesinin yaşadığı ev için mahkemeye yapılan başvuruda karar çıktı. Mardin İdare Mahkemesi, Şırnak Valiliği’nce 14 Mart 2016’da alınan yıkım kararının yürütmesini durdurdu. 8 Haziran’da çıkan kararda, yıkımın yıkımın hukuka uygun olmadığı, telafisi güç ve imkansız zararın doğmasına sebebiyet verebileceğine değinildi. Tunç ailesi adına yürütmenin durdurulması istemiyle başvuruyu yapan avukat Hüseyin Tül, kararın, bölge genelinde yıkım kararı alınan tüm evler için emsal olabileceğine dikkat çekti.

Mehmet Tunç, Şubat ayında Cudi Mahallesi Bostancı Sokak’taki 23 numaralı evin bodrumunda hayatını kaybeden 29 kişi arasında yer alıyordu. Tunç, bodrumda mahsur kaldıkları süre içinde MedNuçe TV’nin canlı yayınına bağlanarak yaşananları anlatmıştı. Evdeki yaralılar için ambulansların gönderildiğinin duyurulduğu dakikalarda yayına bağlanan Tunç, “Evi havan toplarıyla vuruyorlar. Bodrum’dan birkaç kişinin sesini duyabiliyorum. İkinci kattayım ölümü bekliyorum. Herkes bilsin ki içeride beş şehidimiz 24 de yaralımız var. Ölürsek, infazdır” demişti.

"Diz çökmedik, bizimle gurur duyun"

Tunç, son bağlantısında ise, “Kimse bizden teslim olmamızı beklemesin. Biz ilk gün olduğu gibi omuz omuza direneceğiz ve bu uğurda gerekirse şehit olacağız. Biz direndik, diz çökmedik bizimle gurur duyun” ifadelerini kullanmıştı.

"Bana bir avuç kül verdiler, 'al bu senin oğlun' dediler"

Bodrumda mahsur kalanların yapılan operasyonla öldürülmelerinin ardından, kardeşi Orhan Tunç’la birlikte hayatını kaybeden Mehmet Tunç’un annesi Esmer Tunç, evlerinde taziyeleri kabul ettiği sırada “Bana bir avuç kül verdiler ‘Al bu senin oğlun’ dediler. Neydi günahımız, Cizre’de doğmuş Kürt olmak mı?” ifadelerini kullanmıştı.