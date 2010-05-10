Mahkeme 'Cihaner ile Çiçek birleşsin' dedi

T24 - Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ile 3. Ordu Konutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanıklı dava dosyası, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.



Erzincan'daki 'silahlı terör örgütü' davasında, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Taner Aksakal'ın, dava dosyasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Kurmay Albay Dursun Çiçek'in de yargılandığı, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davası ile birleştirilmesine ilişkin talebi, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



Mahkeme heyeti, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu gerekçe göstererek söz konusu davaların birleştirilmesine oy çokluğuyla karar verdi.



Mahkeme Başkanı Mustafa Karatay, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Erzincan'daki 'Silahlı Terör Örgütü' davasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davası ile birleştirilmesine oy çokluğu ile karar verildiğini açıkladı.



Karatay, gerekçeli kararda ise Erzurum'daki dava ile hukuki ve fiili bağ bulunduğunu gösterdi.



Mahkeme heyeti sanık ve sanık vekillerinin taleplerinin de İstanbul'daki 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi yönünde karar verdi.



Bu arada tutuklu sanıkların delilleri karartma ve kuvvetli suç şüphesi sebebiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.





Karşı oy



Duruşmada üye hakim Ali Kaya'nın ise karşı oy kullandığı açıklandı.



Kaya, söz konusu dosyaların birleştirilmesi hususunun Yargıtay'da çözülmesi gerektiğini belirtti. Kaya ayrıca tutuklu sanıklar Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Recep Gençoğlu, Astsubay Şenol Bozkurt, MİT personelleri Kıvılcım Üstel ile Sadri Barkın İnce'nin tutukluluk hallerinin, adli kontrol uygulanmak suretiyle kaldırılması, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ile ilgili ise Cihaner'in yargılanmasının Yargıtay tarafından yapılması gerektiği kanaatinde olduğunu ifade etti.



Kaya ayrıca daha önce dava dosyasının CMK kapsamında yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği ve yetkisizlik kararı verilerek dosyanın geri gönderilmesinin de dikkate alınarak iddia makamının söz konusu iki dava dosyasının birleştirilmesi ile ilgili talebin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesin'den muvafakatı istenmesi ile değerlendirilebileceğini söyledi.





Dosya İstanbul'a kaçırıldı



Bu arada ara kararın açıklanmasının ardından tutuklu sanık İlhan Cihaner'in avukatlarından Asım Kılıç, adliye sarayı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Dava dosyasının İstanbul'a gönderilmesi kararını eleştiren Kılıç, ''Dosya yine dipsiz kuyu İstanbul'a kaçırılmıştır. Dosyanın İstanbul'a gönderilme kararı hiçbir şekilde hukuka uygun karar değildir. Yani okumadığınız iddianame ile ilgili nasıl birleştirme kararı verilebilir'' dedi.



Kılıç, gazetecilerin sorusu üzerine de bu karara ilişkin gerekli itirazlarda bulunacaklarını, gerekirse AİHM'e gideceklerini belirtti.











