Mahkeme Can Dündar için kırmızı bülten istedi, şimdi ne olacak?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozmasının ardından dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve Belçika'dan iadesi prosedürüne esas olmak üzere Adalet Bakanlığı ile yazışma yapılmasını karara bağladı.

Türk resmi makamları, INTERPOL ve Belçika arasında bir dizi temasla sürdürülecek olan kırmızı bülten süreci şöyle:

- 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ve talep formunun Adalet Bakanlığı'na iletilmesinin ardından Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, kırmızı bülten çıkarılmasını uygun görürse bu kararı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı’na gönderecek.

- Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL Daire Başkanlığı, resmi prosedürü tamamlayıp kırmızı bülten talebini merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan uluslararası polis kuruluşu INTERPOL Genel Sekreterliği’ne gönderecek.

- INTERPOL’ün kırmızı bülten çıkarılmasını kabul etmesi halinde üye 190 ülkeye bu karar iletilecek. INTERPOL’ün Türkiye’deki muhatabı Adalet Bakanlığı değil, Emniyet Genel Müdürlüğü olacak.

- Kırmızı bültenin hukuki bir yaptırım gücü bulunmuyor. Dolayısıyla iade kararı için INTERPOL Genel Sekreterliği’nin kırmızı bülten çıkarması yeterli değil.

- Kırmızı bültenle bir kişiyi yakalaması istenen ülke, bu talebi karşılamaya karar verirse yakaladığı kişiyi hemen gönderemiyor.

- İade talebi yapılan kişi hakkında bulunduğu ülkede 'iade yargılaması' yapılması gerekiyor. Söz konusu kişi yetkili bir mahkeme önüne çıkarılıyor, hakkındaki suçlamaların ne olduğu tespit ediliyor. Esasa ilişkin yaptığı incelemenin sonunda mahkeme kişinin iadesine yönelik ulusal mevzuat çerçevesinde hukuki bir sorun yoksa iade kararı verebiliyor.

- İadesi istenen kişi bu karara karşı hukuki yollara başvurabiliyor.

- Mahkeme, iadeye konu suçun kendi ülkesinde de suç olarak kabul edilip edilmediğine, zamanaşımı olup olmadığına, iade talebinin “düşünce suçu”ndan kaynaklanıp kaynaklanmadığına da bakıyor. Mahkeme özellikle iadesi istenen kişiye atfedilen suçun politik, askeri veya düşünce suçu olup olmadığını titizlikle inceliyor ve bu tür suçlarda iade kararı vermiyor.