Mahkeme, Can Dündar hakkında, "5 yıl 10 aya mahkum" diyen Erdoğan'ı yalanladı: Kesinleşmiş hüküm yok

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde Can Dündar'a düzenlenen silahlı saldırının görüldüğü davada hâkim Burcu Zurnacı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gazeteci hakkındaki iddialarının aksini belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile temaslarda bulunmak için gittiği Almnaya ziyaretinde konuşan Erdoğan, Dündar hakkında, "Bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunun 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini biliyorsunuzdur. 5 yıl 10 aya mahkum olan bir kişi, kaçarak Almanya’ya gelmiştir. Şu anda bu kişi Türk yargısına göre bir mahkumdur ve 5 yıl 10 ay mahkumiyeti vardır, ajandır" sözlerini sarf etmişti. Ancak adliye önündeki silahlı saldırının bugün (2 Ekim 2018) görülen duruşmasında hâkim, Dündar'ın mahkûmiyet hükmünün bulunmadığının altını çizdi.

Dava sonucunda fail Murat Şahin 10 ay hapis ve 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Duruşma tutanağında "Can Dündar'ın sabıka kaydının dosya içine alındığı, UYAP sisteminden yapılan kontrolde katılan hakkında sanık olarak dosyalarının yargılamalarının devam ettiği, kesinleşmiş mahkûmiyet hükmünün bulunmadığı görüldü" denildi.

Dündar ise bu karara sosyal medya adresi üzerinden, "Bu karar, gazeteciye silah sıkana takılmış bir madalyadır" diyerek tepki gösterdi.

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