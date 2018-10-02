Can Dündar'a silahlı saldırıda failin cezası belli oldu

Gazeteci Can Dündar’a silahlı saldırı davasında fail, 10 ay hapis ve 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden karara tepki gösteren Dündar, "Bu karar, gazeteciye silah sıkana takılmış bir madalyadır" dedi.

Dündar, "Hakim Burcu Zurnacı, silahlı saldırgana beraat verirken, Erdoğan’ın 'kesinleşmiş mahkumiyet kararım olduğu' yalanına da cevap vermiş: Kesinleşmiş mahkumiyet hükmü yoktur" diye yazdı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile temaslarda bulunmak için gittiği Almnaya ziyaretinde konuşan Erdoğan Dündar hakkında, "Bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunun 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini biliyorsunuzdur. 5 yıl 10 aya mahkum olan bir kişi, kaçarak Almanya’ya gelmiştir. Şu anda bu kişi Türk yargısına göre bir mahkumdur ve 5 yıl 10 ay mahkumiyeti vardır, ajandır" sözlerini sarf etmişti.

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, 6 Mayıs 2016'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde ateş açan ve NTV Muhabiri Yağız Şenkal'ın yaralanmasına neden olan Murat Şahin'in aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında karar çıktı.

Mahkeme, ''kasten yaralama'' eyleminin ''teşebbüs'' aşamasında kalmasından dolayı sanık Murat Şahin'i 4 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

Sanık Şahin, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası ile cezalandırıldı. Diğer sanıklar Ergün Celep ve Sabri Boyacı ise beraat etti.

Dündar sosyal medya adrtesi üzerinden karara şöyle tepki gösterdi:

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın medya ile bazı yazarlar tarafından 'vatan haini', 'casus' iddiaları eşliğinde hedef gösterilen eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a MİT TIR'ları haberleri nedeniyle Erdoğan'ın da şikayetçisi olduğu davada hakkındaki kararı beklerken silahlı saldırı düzenlenmişti.

2016'da gerçekleşen olayla ilgili silahlı saldırgan Murat Şahin'e 4 yıldan 11 yıla kadar, diğer 2 şüpheliye de 2 yıl 8 aydan 7 yıla kadar hapis istenmişti.