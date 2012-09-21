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Kültür-Sanat

Mahkeme 'Berlin Kaplanı' için Ata Demirer ve Ferfi Tayfur’a uzlaşma süresi

Ata Demirer'in Ferdi Tayfur'la mahkemelik olduğu , "Berlin Kaplanı" davası başladı. Mahkeme, taraflara uzlaşma için süre verdi

21 Eylül 2012 23:50

Ferdi Tayfur’un, Ata Demirer ’e, " Berlin Kaplanı " filminin senaryosunun kendisine ait olduğu iddiasıyla açtığı dava başladı. Mahkeme, taraflara uzlaşma için süre vererek duruşmayı erteledi.

Ferdi Tayfur’un, komedyen Ata Demirer ’e, " Berlin Kaplanı " adlı filminin kendi senaryosu olduğunun tespit edilmesi için açtığı davanın duruşması, İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde başladı. Ferdi Tayfur duruşmaya katılırken, Ata Demirer ’i avukatı Aydın Kurban temsil etti.

Duruşmada Tayfur, senaryonun kendisine ait olduğunu belirterek, "Senaryomu resmen çaldı" dedi. Demirer’in avukatı Aydın Kurban da, müvekkilinin Ferdi Tayfur’u sevdiğini belirtti. Mahkeme hakimi, taraflara uzlaşmak isteyip istemediklerini sordu. Tayfur, "Yok efendim ne uzlaşması?" derken avukatı Ünver Yörüger, bunu düşünmek için süre istedi. Demirer’in avukatı da müvekkiline sormadan bir şey diyemeyeceğini belirterek, "Müvekkilimle görüşüp uzlaşmaya dair fikrimizi bildirmek için süre istiyoruz" dedi.

Mahkeme, tarafların uzlaşmaya dair görüşünü bildirmesi için, duruşmayı 13 Kasım’a 2012’ye ertelendi.

 

‘Kendi kendine konuşuyor’

 

Adliye çıkışında soruları cevaplayan Ferdi Tayfur, "Hakim; ‘Uzlaşacak mısınız?’ diye sordu. Bunun üzerine taraf avukatları süre istedi. Mütalaa edeceğiz kendi aramızda. Yargıya intikal eden konu hakkında başka konuşacak bir şey yok. Biraz sakıncalıdır. Haklıysan da haksız yere düşebilirsin" dedi. Gazetecilerin, " Ata Demirer ’in avukatı müvekkilinin sizi sevdiği ve saygı duyduğunu söyledi. Ne söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Tayfur, "Her şey olduktan sonra orda kendi kendine konuşuyor. Hayatımda bir defa gördüm adamı" cevabını verdi. Uzlaşmaya gidip gitmeyeceği sorulan Tayfur, avukatıyla değerlendireceğini belirtti.

Ferdi Tayfur’un senaryosunu çalmakla suçladığı ünlü komedyen Ata Demirer de, avukatı aracılığıyla Tayfur aleyhine 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.

 

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