Mahkeme başkanından suç örgütü üyeleri arasındaki küfürlü mesajlaşmalara tepki: Seviye yerlerde

Zeytinburnu ve çevresinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen “Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 12'si tutuklu 28 sanıklı davanın ikinci duruşmasında sanıklar dinlendi. Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, dava dosyasına giren sanıkların kendi aralarındaki küfürlü mesajlaşmaları okuyarak “Küfür, küfür, küfür… Seviye yerlerde" dedi. Ara kararını açıklayan heyet, adli kontrol şartıyla 6 sanığın tahliye edilmesine hükmetti.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya 12 tutuklu ile 16 tutuksuz sanık, taraf avukatları ve şikâyetçiler katıldı.

Tutuklu sanık Sedat Külçe savunmasında, “Hiç görmediğim, tanımadığım birinin ifadesiyle içerideyim. Silahlar benim için yaşam tarzıdır. Size bu sevgiyi nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Emniyette o silahların Emirhan Döner'in olduğunu söylememi istediler ama silahlar benimdi. Emirhan Döner ile hiçbir bağlantım yok. Ben buradaki kimseyi tanımıyorum. Emirhan bizim sitede yaşıyordu ama evine doğru dürüst geldiğini bile görmedim" dedi.

Tutuklu sanık Hasan Hüseyin Özaslan(33) ise, gözaltı operasyonları başlamadan 5 ay önce tutuklu olduğunu dile getirerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.

"Örgüte üye olacak kadar salak değilim"

Tutuklu sanık Serkan Işık ise savunmasında, “Ben ev geçindiren aklı başında bir insanım. Kalkıp silahlı bir örgüte üye olacak kadar salak değilim. Yunus Tatlı'yla daha önce görüşmüştüm fakat Emirhan Döner'i ismen tanıyorum. Yunus'u da Ülkücü İşçiler Derneği'nden tanıyorum. Fabrikalarda ülkücüler olarak sendikalaşmaya çalıştı ama olmadı. İsnat edilen suçları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

"Seviye yerlerde"

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan dava dosyasına giren sanıkların kendi aralarındaki mesajlaşmaları okudu. Sanıkların kendi arasındaki küfürlü mesajları okuyan Horasan, “Küfür, küfür, küfür… Seviye yerlerde" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Burak Gürler, Erkan Deniz, Sedat Külçe, Sonay Bedir, Serkan Işık ve Salih Üntürk'ün yurtdışına çıkış yasağı ve imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirlerini uygulayarak tahliyesine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 28 sanığın bulunduğu ve 9 kişinin de şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede, örgütün ağırlıklı olarak İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi ve civarında faaliyet gösterdiği ifade edildi. Soy isimleri Döner olan ve bu şahıslarla birlikte hareket eden bir çok kişinin “Kasten yaralama", “Yağma", “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" gibi bir çok suça karıştıkları anlatıldı.

İddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", “Silahla kasten yaralamaya azmettirme", “Ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma", “Şantaj", “Hakaret", “Tehdit", “Tefecilik", “Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", “Hakaret",“Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" “Suç üstlenme" ve “Örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme" gibi farklı suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlara kadar hapis cezalarıyla cezalandırılmaları isteniyor.