Mahkeme Başkanından Reina katlıamcısına tepki: Otur yerine...

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) ORTAKÖY\'de yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov, avukatı ile özel görüşme yapmadan konuşmayacağını belirterek susma hakkını kullandı. Mahkeme başkanı \"Burası onun şov yeri değildir\" dedi.

AVUKAT TALEPLERİNİ AÇIKLADI

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde görülen duruşmada söz alan Abdulkadir Masharipov\'un avukatı Atanur Demir, savunmalara geçilmeden önce duruşmanın Silivri yerine Çağlayan\'daki adliyede görülmesini, avukat müvekkil kısıtlılığının kaldırılmasını, sanık ve avukatların özel görüşme yapabilmeleri için duruşma salonunda yan yana oturmalarının sağlanması talebinde bulundu. Avukat Demir ayrıca, müvekkili Masharipov\'a susma hakkının bulunduğunun hatırlatılmasını da talep etti. Öncelikle söz verilen duruşma savcısı, yasaya uygun olmayan tüm taleplerin reddedilmesi talebinde bulundu. Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, güvenlik ve sanık çokluğu gerekçesiyle duruşmanın Çağlayan\'a alınması talebini reddettiklerini, diğer talepleri de reddeden mahkeme heyeti, daha sonra Rusça, Özbekçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Uygurca ve Kazakça dillerinde hazır bulunan tercümanlar aracılığıyla sanıklara susma haklarının bulunduğunu hatırlattı. Mahkeme başkanı daha sonra Abdulkadir Masharipov\'la savunmalara başlayacağını belirtti.

MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ

Söz verilen Masharipov, avukatının bulunduğu taleplerin neler olduğunu ve neden reddedildiğini sordu. Tercüman aracılığıyla yapılan açıklamadan sonra tekrar söz alan Masharipov, bu kez, avukat kısıtlılığının kaldırılması talebi ile duruşma salonunda avukatıyla yan yana oturma talebinin, OHAL kalktıktan sonra kabul edilip edilemeyeceğini sordu. Mahkeme başkanı da birinci talebin ara kararla değerlendirileceğini ikinci talebin ise OHAL ile bir ilgisinin olmadığını söyledi. Daha sonra konuşmasına devam eden Masharipov, \"Türkiye yasalarını yeterince anlayamadığım için, avukatımla görüşmeden savunma yapmayacağım\" dedi.

Bunun üzerine sinirlenen mahkeme başkanı, \"Burası onun şov yeri değildir. Savunma yapacaksa yapsın yoksa otursun. Otur yerine...\" diye bağırdı. Bunun üzerine Masharipov\'un avukatı mahkeme başkanına hitaben, \"Sanığa bağırdığınız tutanaklara geçti. Bununla ilgili yasal başvuruda bulunacağız\" dedi. Mahkeme başkanı, \"Burası kimsenin şov yeri değil, mahkemeler Türkiye Cumhuriyeti adına, millet adına karar verir. Mağdurların haklarını savunan yerlerdir\" cevabını verdi. Bunun üzerine avukat Demir, \"Reis bey bize şov yapmayın dediniz ama siz şov yapıyorsunuz\" deyince mahkeme başkanı diğer sanık İlyas Mamaşaripov\'un savunmasına geçilmesini isteyerek avukatın mikrofonunu kesti.