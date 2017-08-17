Mahkeme başkanından 'FETÖ' sanığına: Yanlış emir verenin alnına çakacaksın, neden kaçıyorsun?

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'ın bombalanmasına yönelik 4'ü firari 16 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Bir önceki celsede cumhuriyet savcısının verdiği mütalaa nedeniyle karar çıkması beklenen davaya, 5'i sivil 16 tutuklu sanık katıldı. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga'nın esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmaları için söz verilen sanıkların çoğu, farklı nedenler ileri sürerek esas hakkındaki savunmaları için mahkemeden süre istedi.

"MİT Müsteşarı istediği kişiyle görüşür"

Esas hakkında savunma yapıp yapmayacağı sorulan sanık eski Astsubay Osman Kemal Küçük de savunması için süre istedi. Savunması dışında eklemek istediği bazı hususlar olduğunu söyleyen sanık Küçük, "Darbe girişiminden bir gün önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı başbaşa uzun saatler görüştü" diyerek söze başladı.

Sanığın bu sözleri üzerine araya giren Mahkeme Başkanı Bayram Kanık, "Sana ne? MİT Müsteşarı istediği kişiyle, sabaha kadar görüşür, konuşur. Seninle ne ilgisi var" diye çıkıştı.

Sanık Küçük, bu görüşmenin yargılanmasıyla doğrudan alakalı olduğunu söyleyerek, "MİT Müsteşarı ile görüşen kişi komutanım. Tatbikat emrini veren kişi. Saatlerce görüşmüşler. Bu olaylar, hain darbe girişimi mi, tatbikat mı? Artık ne ise bunların bunu önceden bildiğini düşünüyorum. Ben asker kişi olarak emirlere uydum" dedi.

“20 yıllık askerim diyorsun…"

Başkan Kınık ise sanığa, "20 yıllık askerim diyorsun. Daha önce böyle bir tatbikata şahit oldun mu? Benim 10 yaşındaki kızım o gece ağlayarak beni arıyor. 'Ankara bombalanıyor baba, çok korkuyorum' diyor. Sen uçan uçakları atılan bombaları görmedin mi? Sesleri hiç duymadın mı?" diye tepki gösterdi.

Sanığın, asker olduğu için emirlere uyduğunu tekrarlaması üzerine Kınık, "Olayın tatbikat olmadığını anladığında neden farklı davranmadın? Yanlış emir verenin alnına çakacaksın, neden kaçıyorsun" dedi.

Sanıkların ardından söz alan avukatlar da esas hakkında savunma yapmak için mahkemeden süre istedi.