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Mahkeme Başkanından darbeci yüzbaşıya; 'Size 'ne ayaksınız' diye soran olmadı mı?' (3)

HALDUN GÜLMEZ SAVUNMASINA YARIN DEVAM EDECEK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari, 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2'nci Ağır C

25 Ağustos 2017 23:37

HALDUN GÜLMEZ SAVUNMASINA YARIN DEVAM EDECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari, 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına aradan sonra devam edildi. Duruşmada suikast timini taşıyan helikopterdeki makineli tüfeği kullanıp, polisleri tarayan, üzerinden Fethullah Gülen\'i simgeleyen \'HE duaları\' çıkan SAT timinde görevli Yüzbaşı Haldun Gülmez, savunmasını sürdürdü. Marmaris gibi bir yerde bu kadar yoğunlukta ateş edilmesini beklemediklerini de anlatan Haldun Gülmez, \"Aşağıdan polis tarafından hastaneye gittikten sonra anladım. Hatta önce ateşi bizim ekibin yaptığını düşündüm. Sonra bu kadar ateş etmeye gerek olmadığını düşündüğüm sırada, bizim de helikopter isabet almaya başladı. Ben de boş, ormanlık alanı seçip ateş ettim. Bunu bilerek yaptım. Binalara kurşun isabet etmesin diye yaptım. Hiçbir bina ve araç hasar görmedi. Bunun aksini gösteren bir bilgi yok. Dakikada 800 mermi atan silahtan 7 saniye ateş edildi. Helikopterden de sadece ben ateş ettim\" dedi.
Haldun Gülmez\'in bazı tanıkların ifadelerini okuması üzerine araya giren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Bunları daha önce de okudun. Aynı ifadeleri ikinci kez okuyorsun\" uyarısında bulundu. Perşembe günü saat 15.15\'de savunmasını yapmaya başlayan Haldun Gülmez, bugün gün boyu savunmasını sürdürdü. Zaman zaman sert tartışmaların da yaşandığı davanın bugünkü bölümünde Haldun Gülmez, savunmasını bitirmeyince Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmayı yarına erteledi. 

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