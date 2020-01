Mahkeme Başkanından darbeci yüzbaşıya; 'Size 'ne ayaksınız' diye soran olmadı mı?' (2)

ŞEHİT POLİSİN BABASINDAN, SANIKLARA ŞOK YANIT

Duruşmada suikast timini taşıyan helikopterdeki makinalı tüfeği kullanıp polisleri tarayan, üzerinden Fethullah Gülen\'i simgeleyen \'HE (hoca efendi) duaları\' çıkan SAT timinde görevli Yüzbaşı Haldun Gülmez, savunmasına devam etti. Haldun Gülmez, savunmasında 15 Temmuz gecesi Marmaris\'te yaşanan olaylara ilişkin görüntüleri izlettiği sırada Mahkeme Başkanı, şehit polis Nedip Cengiz Eker\'in babası Nihat Eker\'in elindeki görüntüyü mahkemeye delil olarak sunduğunu ve izleyeceklerini söyledi. Sanıkların dikkatle izlediği görüntüde, darbeci suikast timindeki askerlerin gelişi, ardından aralarında Eker\'in de bulunduğu polislerin araçtan inişleri ve çıkan çatışmanın ardından Nedip Cengiz Eker\'in yüz üstü düştüğü görüldü. Bu sırada sanıklardan Gökhan Şahin Sönmezateş\'in, \'bu görüntüyü nereden buldun\" demesi üzerine Nihat Eker, \"Bu görüntü otelin kamerasından. Ölüm saatini hep tartışıp durdunuz. Bakın üzerinde 04.21 yazıyor\" dedi.

SAVCIDAN SANIĞA TEPKİ

Yaklaşık 15 saattir ifade veren Haldun Gülmez\'in, yeterli süre verilmediği yönündeki sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, kendisine tepki gösterdi. Bunun üzerine söz isteyen Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk Düzgün, \"Sanık örgütsel ve taktiksel bir yalan içinde. Hakkında hiçbir suçlama yapılmayan bölümleri anlatıyor. Yalan beyanda bulunuyor. Biyolojik kalıntılarla ilgili arama kararı olmadığını söyledi. 19.07.2016 tarihinde Muğla Sulh Ceza Mahkamesi\'nde, biyolojik ornek alınmasına ilişkin karara var. 15 saattir konuşuyorsun. Cevap hakkımı şu anda kullanıyorum. Doğru olmayana yalan denir. Sen karar yok, kan örneği alındı diyorsun. İşte belge dolayısıyla yalan söylüyorsun. Sanık kendisine yöneltilmeyen suçlarla kendini savunarak kamuoyu önünde kendini mağdur göstermeye çalışıyor\" dedi.

Bu sözlere sanıklar oturdukları yerden tepki gösterdi. Araya giren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanıkları sert biri dille uyardı.

DUA BANA AİT, ÜST BAŞLIĞI KABUL ETMİYORUM

Savunmasın sürdüren Haldun Gülmez üzerinde çıkan ve Fethullah Gülen\'i simgeleyen \'HE duaları\' için de yanıt verdi. Duanın içeriğini kabul eden Haldun Gülmez, başlıktaki HE duaları yazısını kabul etmedi. Bunun kanunsuz ele geçirildiğini ileri sürdü.