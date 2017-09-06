Mahkeme başkanından darbeci sanığa 'Haddini bil' uyarısı (3)

SÖNMEZATEŞ, İNTERNETTEKİ HABERİ GÖSTERMİŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari, 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu, 47 sanığın yargılandığı davada, astsubay Selman Çankaya\'nın ardından, o dönem Özel Kuvvetler\'de görevli yüzbaşı olan İsmail Yiğit savunma yaptı. Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş\'in TSK\'nın ülke yönetimine el koyduğu yönünde kendisine internet sitesindeki bir haberi gösterdiğini anlatan Yiğit, \"Cumhurbaşkanı oradan ayrılıyor ve korumaları boş otelde bekliyor. İlginç bir şekilde ateş ettikten sonra binaya geçip, sonra bize teslim ediyorlar. Cumhurbaşkanı ayrıldıktan sonra, darbecilerin elinde olduğu Atatürk Havalimanı\'na gidiyorsa, korumaları neden otelde kaldı? Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı, terör örgütü lideri olmaktan tutuklandı. Kumpas sonucu mağdur oldu. Gökhan Şahin Sönmezateş cep telefonundan TRT\'nin internet sitesini açarak TSK\'nın ülke yönetimine el koyduğu yönündeki haberi gösterdi. Sıkıyönetim ilan edildiği zaman anayasa askıya alınıyor. Buna uymayan kişiler daha önce asılarak idam edildi. Benden önce yargılanması gereken kişiler var. Kumpasa uğramam sonucu buradayım\" dedi.

\'İLKER BAŞBUĞ BANA ŞERİT ROZETİ VERDİ\'

Yiğit, milliyetçi bir subay olduğunu söyleyen Çankaya, \"İdamın geri getirilmesini istiyorum. Suikast, 3.5 saat önce fener alayına gider gibi \'Hey Cumhurbaşkanı, seni öldürmeye geliyoruz\' demeyle olmaz. Darbeden alt rütbelinin haberi oluyorsa, generallerin haberinin olmama şansı olmaz. Benden önce yargılanması gereken kişiler var. Bana şerit rozeti verenler arasında kumpas mağduru İlker Başbuğ da var. Takdir verenler arasında FETÖ\'den tutuklu olan kimse yok. \'Aranızda hizmet harekatından olmayan var mı\' diye kimseye bir şey sormadım. Bu cümleyi operasyondan önce söylemem gerekmez mi? Otelden kaçtıktan sonra böyle bir şey söylememin mantığı yok. Mehmet Çetin\'i ben şehit etmedim. Kim şehit ettiyse hesabını versin\" dedi.

Duruşma yarın sabah İsmail Yiğit\'in savunması ile devam edecek.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)