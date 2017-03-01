Mahkeme başkanından "Bizi infaz edeceklerdi" diyen sanıklara: Devlet istese sizi sonra da öldürürdü

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin dava bugün görülmeye devam etti. "Neden kaçtınız, teslim olmadınız" sorusuna ortak ifade veren sanıklar "Teslim olamazdık, teslim olsaydık polis bizi katledecekti" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ da "Devlet isteseydi sizi orada ya da daha sonra öldürürdü. Devletin öyle bir amacının olduğunu sanmıyorum. Önlem amacıyla özel harekat polislerinin oraya geldiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Duruşmanın 6'ncı gününde Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinin ifadesinin alınmasına devam edildi. NTV'de yer alan habere göre, duruşmada sanıklarla mahkeme başkanı arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandı.

Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in hastanedeki ölüm raporunun 03.43 olduğunu kendilerinin ise bölgeye 03.20'de geldiklerini belirten sanıklar, bu şekilde bir zaman karmaşası olduğunu ve olaya dahil olmadıklarını öne sürdüler.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, saatle ilgili bir karmaşanın yaşandığını, kamera kayıtlarının incelendikten sonra bunların sanıklara da verileceğini belirtti.

Sanıklara "Neden kaçtınız, teslim olmadınız" sorusu yöneltildi. Ortak ifade veren sanıklar soruya "Teslim olamazdık, teslim olsaydık polis bizi katledecekti" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Baştoğ da "Devlet isteseydi sizi orada ya da daha sonra öldürürdü. Devletin öyle bir amacının olduğunu sanmıyorum. Önlem amacıyla özel harekat polislerinin oraya geldiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Erdoğan'ın giriş çıkış görüntülerini istediler

Sanıklar, olay günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otelde olmadığı iddiaları hatırlatarak Erdoğan'ın otele giriş ve çıkış kamera görüntülerinin istenmesini ve kendilerine verilmesini talep ettiler.

Baştoğ'un bu talebe yanıtı ise şöyle oldu: "Otele gelişinin güvenlik amacıyla gizli tutulduğunu biliyoruz. Hatta otele Moldovya Cumhurbaşkanı'nın geleceği söylenmiş personele. Otel görevlilerinin bile bilmediği konuda güvenlik kamerası görüntülerinin olması mantıklı mı?"

Savcılık ve emniyet ifadelerine ret

Sanıkların büyük bir bölümü savcılık ve polis ifadelerini "baskı altında alındığı" gerekçesiyle reddetti. Bu iddiayı da yanıtlayan Baştoğ, "Avukatlarının eşliğinde ifade verdiniz, avukatlarınız buna neden itiraz etmedi?" diye sordu.