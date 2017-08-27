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Mahkeme Başkanı'ndan 3 gündür savunma yapan darbeci yüzbaşıya; 'Yeter artık, aynı şeyleri tekrarlama' (3)

3 GÜN BOYUNCA SAVUNMA YAPTI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari, 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu, 47 sanığın Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nd

27 Ağustos 2017 02:28

3 GÜN BOYUNCA SAVUNMA YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari, 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu, 47 sanığın Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına hafta sonu da devam edildi.
Geçen Perşembe gününden beri esasa ilişkin savunma yapan SAT timinde görevli yüzbaşı Haldun Gülmez\'in ifadesi tamamlandı.
Suikast timini taşıyan helikopterdeki makinalı tüfeği kullanıp polisleri tarayan, üzerinden Fethullah Gülen\'i simgeleyen \'HE\' duaları çıkan ve 3 gündür ifade veren Yüzbaşı Gülmez, “Beni askeri vazife dışında bilerek oraya götürüp kandıranlar ortaya çıkarsa onlardan davacı olacağım. Darbe başarılı olsaydı ve ben görevimin başında bulunsaydım, bir şahsı evinden almaya gittiğim zaman suç mu olacaktı? ByLock’cu ve FETÖ’cü olduğuma dair bir kanıt yoktur. ‘HE’ isimli dua içeren kağıt kanunlara aykırı bir delildir. Bu yasaklı delile karşı savunma yapmaya bırakıldım. HERO’yu bile \'hoca efendiden razı olsun\' diye değerlendirenler bile oldu. Bu değerlendirmelerin hepsi hayalidir. 15 Temmuz öncesi bir cami hocasına \'hocaefendi\" diye hitap ederdim\" dedi.
Duruşma, 28 Ağustos tarihinde devam edecek.

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